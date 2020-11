सोलापूर जिल्ह्यात पदवीधरसाठी 109,शिक्षकसाठी 71 मतदान केंद्र 

सोलापूर : विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर केल्या आहेत. या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणुकांसाठी सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. पदवीधर मतदार संघासाठी सोलापूर जिल्ह्यात 109 तर शिक्षक मतदारसंघासाठी 71 मतदान केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या निवडणूकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तयारीची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. शिक्षक मतदारसंघासाठी सोलापूर जिल्ह्यात सध्या 12 हजार 424 तर पदवीधर मतदार संघासाठी 49 हजार 253 एवढे मतदार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व त्या उपाययोजना राबवून निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, निवडणूक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Web Title: Solapur district has 109 polling stations for graduates and 71 for teachers