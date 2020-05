सोलापूर महापालिका  सुरु झाली , पण.... (VIDEO)

सोलापूर : शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेतील सर्व कार्यालये शुक्रवारपासून सुरू करण्यात आली. मात्र, तुर्त प्रशासकीय कामकाजच या ठिकाणी सुरू असणार आहे. नागरिकांशी संबंधित कोणतीही कामे होणार नाहीत. शासनाच्या आदेशानंतर या संदर्भात नव्याने सूचना काढण्यात येतील, असे उपायुक्त अजयसिंह पवार यांनी सांगितले.

महापालिकेतील खातेप्रमुख आणि अधिकारी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित होते

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर 17 मार्चपासून कार्यालयीन उपस्थितीत कपात करण्यात आली होती. कार्यालये सुरू करण्याबाबतचे आदेश आयुक्त दीपक तावरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी काढले.

जन्म मृत्यू नोंदणी कार्यालयातील कर्मचारी दाखले तयार करताना

त्यानुसार महापालिकेतील सर्व खातेप्रमुख आणि कर्मचारी शुक्रवारी कार्यालयाच्या नियमित वेळेत कार्यालयात हजर झाले. या कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोना कार्यवाहीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश नव्हता. कर संकलन, जन्ममृत्यू नोंदणी, अभिलेखापाल, मुख्य लेखापाल, संगणक विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते.

कर संकलन कार्यालायत उपस्थित कर्मचारी

अनेक कार्यालयांमध्ये मार्चनंतर पहिल्यांदाच गजबज दिसून आली. विशेष म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्क लावून कार्यालयात प्रवेश केला तसेच दोन कर्मचाऱ्यांमधील अंतरही सोशल डिस्टन्सिंगनुसार ठेवण्यात आले होते.

मुख्य लेखापाल कार्यालयात अकौंटचे काम सुरु होते.

कोरोना विषाणूंचा प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील गर्दी कमी करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे शासनाने तत्कालीन वेळी परिपत्रके काढून उपस्थितीची संख्या निश्‍चित केली होती.

कार्यालयाची स्वच्छता करताना कर्मचारी

शासनाने 18 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार कार्यालयात 50 टक्के उपस्थिती अनिवार्य होती. त्यानंतर 23 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ही उपस्थिती 5 टक्‍क्‍यांवर आणली. गेल्या 18 एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशामध्ये कार्यालयात 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.

कार्यालयीन कामकाजाची पाहणी करताना विभागप्रमुख

(सर्व छायाचित्रे ः प्रमोद हिप्परगी)

