स्मृतीदिन... महात्मा गांधींना दोनवेळा मानपत्र देणारी `ही` नगरपालिका एकमेव 

सोलापूर : देशाच्या स्वातंत्र्य आणि अस्पृश्‍यता निवारणासाठी केलेल्या कार्याबद्दल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना दोनदा मानपत्रे देऊन गौरव केलेली तत्कालीन सोलापूर नगरपालिका एकमेव आहे. आज (गुरुवार) महात्मा गांधी यांचा स्मृतीदिन. त्यानिमित्त सोलापूरमध्ये त्यांच्या झालेल्या गौरवाचा उजाळा.

महात्मा गांधी यांना देण्यात आलेल्या मानपत्राची प्रत

सोलापूर पहिली नगरपालिका

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय नेत्यास मानपत्र देणारी सोलापूर ही राज्यातील त्यावेळची पहिली नगरपालिका होती. 1921 आणि 1925 अशा दोन वेळा गांधीजींना मानपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. मानपत्र दिल्याच्या तारखेबाबत नगरपालिका शतसंवत्सर ग्रंथात उल्लेख आहे. गांधीजींच्या 59व्या स्मृतिदिनाचे अौचित्य साधून माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार यांनी मानपत्राची प्रतिकृती 2006 मध्ये तत्कालीन महापौर विठ्ठल जाधव यांच्याकडे सुपूर्द केली. हेही वाचा - सोलापुरातील गांधी चौक राजसत्तेला नगरपालिकेतून विरोध

ब्रिटिशांच्या राजवटीत भारतीय नेत्यांना मानपत्र देण्याची सुरवात गांधीजींपासून झाली हे उल्लेखनीय आहे. केवळ ब्रिटिश गर्व्हनर किंवा व्हाईसरॉय यांनाच मानपत्र देण्याची परंपरा प्रस्थापित असताना, भारतीय राजकारणाचे लोण बहुजन समाजापर्यंत पोचविण्याचे कार्य करणाऱ्या गांधीजींना मानपत्र देऊन सोलापूर नगरपालिकेने सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. या माध्यमातूनच राष्ट्रीयत्वाची चमकही दाखवून दिली. गांधीजींना मानपत्र देण्याच्या निर्णयानंतर नगरपालिकेत एका नव्या युगाला सुरवात झाली. कारण, तेव्हापासूनच राजसत्तेला नगरपालिकेसारख्या प्रातिनिधिक संस्थांतून विरोध होण्यास सुरवात झाली आणि पुढे तो तीव्र झाला. पहिले मानपत्र 1921 मध्ये

नगरपालिकेतील सरकारविरोधी राष्ट्रीय पक्षाची मुहूर्तमेढ याच घटनेपासून रोवली गेली. नगरपालिकेच्या वतीने गांधीजींना पहिले मानपत्र देण्याचा निर्णय 26 मे 1921 रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार कार्यवाही झाली. त्यावेळी पी. ए. नगरवाला नगराध्यक्ष होते. 1925 मध्ये गांधीजींना पुन्हा मानपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, गांधीजी मुस्लिमांना साथ देतात, असा आरोप करीत काही सदस्यांनी त्यास विरोध केला. मात्र, तरीही मानपत्र देण्याचा निर्णय होऊन कार्यवाही झाली.

मानपत्राच्या प्रतिकृतीची प्रत तत्कालीन महापौर विठ्ठल जाधव यांना देताना माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार. यावेळी धर्मा भोसले, दिलीप कोल्हे, अरविंद भांडेकर, पांडुरंग दिड्डी, शिवलिंग कांबळे

मानपत्रावरील मजकूर (1925)

अत्यंत नम्रता, आदर व प्रेमपूर्वक आपले स्वागत करीत आहोत. आपल्या स्वागताचा मान 1921 मध्ये मिळाला होता, तरी तो मान पुन्हा आज मिळाला आहे. देशसेवेत देह झिजवण्याचे काम आपण अव्याहत चालू ठेवले, याबद्दल वाटणारा आदर व कृतज्ञता व्यक्त करण्याची आम्ही परवानगी घेतो. मातृभूमीसाठी आपण केलेला स्वार्थ त्याग, हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीयत्वावरचा आपला अढळ विश्‍वास, गरीब लोकांसाठी आपणास वाटणारी कळकळ व त्यांचे हाल निवारणासाठी चाललेले आपले अहर्निश प्रयत्न इतक्‍या उच्च दर्जाचे आहेत, की त्यापासून कोणाच्याही मनात प्रेरणा निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. हिंदुस्थानचा एक मोठा भाग जो बहिष्कृत वर्ग त्याची उन्नती करण्याच्या व अस्पृश्‍यता नाहीशा करण्याच्या बाबतीत आपण जो धैर्याने स्तुत्य प्रयत्न चालविला आहे, तो हिंदुस्थानच्या भावी राजकीय उन्नतीचा आधारस्तंभ होय.

Web Title: solapur municipalty give two time Certificate of Honor to mahatma gandhi