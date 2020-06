चार मृत्यूसह सोलापुरात मंगळवारी आढळले १८ कोरोनाबाधित, एकुण पॅाझीटिव्ह १६७२

सोलापूर : महापालिका हद्दीत मंगळवारी १८ जणांना कोरोनाची बाधा झाली. आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या १६७२ वर पोचली आहे. तर आज ४७ जण बरे होऊन परत गेले आहेत. शहरातील गांधीनगर अक्कलकोट रस्ता, संगमेश्वरनगर, हनुमाननगर भवानी पेठ, बुधवार पेठ, जय मल्हार चौक, शासकीय निवासस्थान कुमठा नाका ई थ्री, पेंटर चौक शनिवार पेठ, गणेश मंदीर, इंदिरानगर विजयपूर रस्ता, विडी घरकूल हैदराबाद रस्ता, न्यू पाच्छा पेठ, जय संतोषी माता नगर शेळगी, मिलिंदनगर बुधवार पेठ, दत्तनगर, दोन नंबर झोपडपट्टी, दक्षिण सदर बझार गांधीनगर या परिरिसरात हे रुग्ण आढळून आले आहेत.

Web Title: In Solapur, the number of corona infected patients has reached