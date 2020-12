सोलापूर ग्रामीणमधील 197 जण एकाच दिवशी कोरोनामुक्त, चौघांचा मृत्यू तर 81 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर : सोलापूरच्या ग्रामीण भागात बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 2 हजार 346 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 265 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 81 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. 197 जण एकाच दिवशी कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील चार जणांचा मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना चाचणीचे 57 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील 11 हजार 994 जण सध्या होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 2 हजार 835 जणांना सध्या इन्स्टिट्युन्शल क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या 36 हजार 610 झाली आहे. त्यामध्ये 22 हजार 700 पुरुषांचा तर 13 हजार 910 महिलांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 34 हजार 308 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. त्यामध्ये 20 हजार 962 पुरुषांचा तर 13 हजार 346 महिलांचा समावेश आहे. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 230 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील 1 हजार 72 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये 774 पुरुषांचा तर 298 महिलांचा समावेश आहे. आजच्या अहवालांमध्ये मृत्त दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातील चौंडेश्वरवाडी येथील 82 वर्षिय पुरुष, करमाळा तालुक्‍यातील पोथरे येथील 65 वर्षिय पुरुष, पंढरपूर तालुक्‍यातील सुस्ते येथील 75 वर्षिय पुरुष आणि पंढरपूर तालुक्‍यातील सोनके येथील 75 वर्षीय महिला यांचा समावेश आहे.

