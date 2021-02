सोलापूर : शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमचा सुटावा, या हेतूने स्मार्ट सिटी योजनेतून सोलापूर-उजनी ही 110 किलोमीटरपर्यंत समांतर पाईपलाइन टाकली जात आहे. सोरेगाव परिसरात पाईपलाईनचे काम सुरु असून उत्तर सोलापूर, मोहोळ व माढा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने पाईपलाईनचे काम रखडले आहे. कृषी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून याबाबतचा सर्व्हे करण्यात आला असून बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाल्यानंतर पुढील काम सुरु होणार आहे. काम मुदतीत होईल पूर्ण

सोलापूर-उजनी पाईपलाईनचे काम सोरेगाव परिसरात सुरु आहे. कोंडी ते उजनीपर्यंत 95 किलोमीटरवरील शेतकऱ्यांना पिकांची भरपाई महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम मुदतीत काम पूर्ण होईल, असा विश्‍वास आहे.

- त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सोलापूर सोलापूर ते उजनी ही पाईपलाईन प्रामुख्याने सोलापूर शहर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ आणि माढा तालुक्‍यातून जाणार आहे. उत्तर सोलापूर, मोहोळ व माढा तालुक्‍यातून 95 किलोमीटरचा टप्पा पार करुन ही पाईपलाइन उजनीपर्यंत जोडली जाणार आहे. या परिसरातून पाईपलाइन टाकली जात असतानाच बाधित शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. ही भरपाई देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असणार आहे. मार्च 2022 पर्यंत पाईपलाईनचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, पाईपलाइन टाकताना कोणत्या तालुक्‍यातील किती शेतकऱ्यांची कोणती पिके बाधित होणार आहेत, त्यांना किती कोटींची भरपाई द्यावी लागेल, याचा सर्व्हे कृषी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. मोहोळ व उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील सर्व्हे पूर्ण झाला असून त्याचा अहवाल महापालिकेस व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. माढा तालुक्‍याचा अहवालही काही दिवसांत महापालिकेकडे सुर्पूद केला जाणार आहे. संबंधित तालुक्‍यातील उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून संबंधित क्षेत्राचे मूल्यांकन करुन त्याचा अहवाल महापालिकेला दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा अवॉर्ड काढून बाधित शेतकऱ्यांना पिकांची भरपाई दिली जाईल. तूर्तास 95 किलोमीटरचे काम कधीपासून सुरु होणार, याबाबत अधिकारी स्पष्टपणे बोलत नसल्याने या कामासाठी संबंधित मक्‍तेदाराला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावण्याची शक्‍यताही वर्तविली जात आहे. समांतर जलवाहिनीची स्थिती

एकूण अंतर

110 किलोमीटर

स्मार्ट सिटीचा निधी

449.64 कोटी

बाधित शेतकरी

117

कामाची मुदत

फेब्रुवारी 2022 फळबागा असलेल्या 117 जणांना मिळणार भरपाई

स्मार्ट सिटीतून सुरु असलेल्या समांतर जलवाहिनीसाठी उत्तर सोलापूर, मोहोळ, माढा तालुक्‍यातील 117 शेतकऱ्यांच्या फळबागांचे नुकसान होणार आहे. त्यात बसवेश्‍वर नगर व देगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील प्रत्येकी दोन, मोहोळ तालुक्‍यातील खंडाळी व शेटफळ येथील प्रत्येकी एक शेतकरी, माढा तालुक्‍यातील आढेगाव पाच, अकुंभेतील सहा, अरण येथील 29, भोईजेतील सहा, मोडनिंब येथील 11, सापटणे टें. येथील 12, शिराळे टें. येथील 13, वरवडे येथील 15 आणि वेणेगावातील 14 शेतकऱ्यांच्या फळबागांचे नुकसान होणार असल्याचा अहवाल कृषी विभागाने दिला आहे. त्यांना आता भरपाई देण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरु आहे.

