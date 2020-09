सोलापूर "झेडपी'ने केल्या महापालिकेच्या दुप्पट चाचण्या, बार्शी व पंढरपूरनंतर आता माळशिरस, माढा नवे हॉटस्पॉट 

सोलापूर : महापालिका हद्दीतील बाधितांची संख्या कमी आढळू लागल्याने महापालिका हद्दीतील कोरोना आटोक्‍यात आला का? असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनाची पहिली एन्ट्री महापालिका हद्दीत झाली. सध्या मात्र बाधितांच्या आणि मयत होणाऱ्यांच्या यादीत जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग आघाडीवर आहे. महापलिका हद्दीत कोरोना चाचण्यांची संख्या घटल्याने अलिकडच्या कालावधीत बाधितांची संख्याही घटू लागली आहे. ग्रामीण भागात आतापर्यंत 1 लाख 67 हजार 955 चाचण्या केल्या आहेत. महापालिका हद्दीत मात्र 76 हजार 766 एवढ्याच चाचण्या झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात कोरोनाची सुरुवात सांगोला तालुक्‍यापासून झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनाचा खरा उद्रेक झाला अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर आणि बार्शी तालुक्‍यात. सद्य स्थितीला दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोटमधील बाधितांची व बळी जाणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. बार्शीतील कोरोनाचे मूळ मात्र अद्यापही प्रशासनाला सापडताना दिसत नाही. बार्शीत आजही पूर्वीप्रमाणेच बाधितांची व बळी जाणाऱ्यांची संख्या कायम आहे. बार्शीसोबतच नंतरच्या कालावधीत पंढरपूर कोरोनाचा नवा हॉटस्पॉट झाला. आता या दोन्ही तालुक्‍यांसोबतच माळशिरस आणि माढा तालुक्‍याची भर पडू लागली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 140 बळी बार्शी तालुक्‍यातील गेले आहेत. पंढरपूर तालुक्‍यातीलही बळींच्या संख्येने शंभरी ओलांडत 108 चा आकडा गाठला आहे. माढा आणि माळशिरस तालुक्‍यात आतापर्यंत प्रत्येकी 69 व्यक्तींचे बळी गेले आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक 4 हजार 382 बाधित एकट्या पंढरपूर तालुक्‍यात आढळले आहेत. त्या खालोखाल बार्शी तालुक्‍यात 4 हजार 122 व माळशिरस तालुक्‍यात 3 हजार 529 बाधित आढळले आहेत. माळशिरस व माढा तालुक्‍यातील कोरोना वाढीचा वेग सर्वांनाच अवाक्‌ करु लागला आहे.

