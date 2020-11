दिवाळीनिमित्त मंगळवेढ्यात "एक दिवा सैनिकांसाठी' उपक्रमातून जवानांप्रति ऋण व्यक्त ! 

मंगळवेढा (सोलापूर) : शहरामध्ये विविध सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेल्या नागणे सोशल सर्व्हिसेसच्या वतीने दीपावली निमित्त शहरात विविध उपक्रम राबविण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा अनिता नागणे यांच्या हस्ते नागरिकांना भेटवस्तू देण्यात आल्या. नागणे सोशल सर्व्हिसच्या वतीने दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला शहरातील माजी सैनिकांच्या उपस्थितीत प्रभाग एकमध्ये "एक दिवा सैनिकांसाठी' हा उपक्रम राबविण्यात आला. सर्वसामान्य भारतीयांच्या जीवितेची सुरक्षितता घेण्यासाठी सैनिक सीमेवर अहोरात्र खडा पहारा देत आहेत, त्यांच्याप्रति आदर व्यक्त करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. प्रकाश जडे, दिगंबर भगरे, संगीता कट्टे- पाटील, भीमराव मोरे, महानंदा धुमाळे, लक्ष्मी माने, ऍड. विनायक नागणे, मुबारक मुलाणी, आबाजी जाधव, भारत शिंदे, बाळासाहेब पवार आदींसह माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय या कार्यक्रमास उपस्थित होते. उपस्थित माजी सैनिकांनी अशा उपक्रमाच्या माध्यमातून सीमेवर लढणाऱ्या जवानांच्या पाठीवर कौतुकाची थापा पडते तर सेवानिवृत्त झालेल्या जवानांना देखील आपण देशसेवेचे काम केल्याबद्दल समाधान मिळते, असे मत व्यक्त केले. महिला जिल्हाध्यक्षा अनिता नागणे या नेतृत्व करीत असलेल्या प्रभाग एकमधील नागरिकांना दीपावलीच्या निमित्ताने विविध प्रकारच्या भेटवस्तू घरपोच देण्यात आल्या. या वेळी त्यांच्यासोबत ऍड. विनायक नागणे हे देखील उपस्थित होते. अनिता नागणे यांनी प्रभाग एकमध्ये विविध विकासकामे करताना नागरिकांशी सातत्याने संवाद ठेवून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत राहिल्या. कोरोनाच्या संकटात देखील त्यांनी प्रभागातील गोरगरीब नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप केले होते. तर अत्यावश्‍यक सेवेत काम करणाऱ्याला मास्क व सॅनिटायझरचे वाटप केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Soldiers were felicitated in Mangalwedha city on the occasion of Diwali