सांगोला (सोलापूर) : सांगोला तालुक्‍यात बुधवारी सायंकाळी व रात्रीच्या सुमारास सर्वदूर पाऊस झाला. तालुक्‍यात सरासरी 25.55 मिलिमीटर व एकूण 230 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे तालुक्‍यातील ज्वारी पिकाची पेरणी लांबणीवर पडली जात असून फळ पिकांवरही रोगांच्या प्रादुर्भावात वाढ झाली आहे. गेले तीन दिवस तालुक्‍यात सर्वत्र ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. मंगळवारी (ता. 15) तालुक्‍यातील काही भागात पावसाच्या हलक्‍या सरी पडल्या. परंतु बुधवारी (ता. 16) सायंकाळी व रात्रीच्या सुमारास तालुक्‍यात सर्वदूर पाऊस झाला. बुधवारी तालुक्‍यात सरासरी 25.55 मिलिमीटर व एकूण 230 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तर मंगळवारी (ता. 15) सरासरी 16.55 मिलिमीटर व एकूण 149 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. या सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सांगोला तालुक्‍यातील अनेक भागात ज्वारी पिकाच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सतत पाऊस पडल्याने व जमिनीत ओलावा असल्याने ज्वारीची पेरणी होऊ शकत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. तालुक्‍यात बैलपोळा झाल्यानंतर ज्वारीची पेरणी सुरू होते. परंतु बैलपोळा होऊनही अद्याप सतत पडणाऱ्या पावसामुळे ज्वारीची पेरणी सुरू झाली नाही. तसेच ढगाळ हवामान व सतत पडणारा पाऊस यामुळे द्राक्ष, डाळिंब, बोर अशा विविध फळपिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव होत असल्याने शेतकरी हैराण झाला आहे. तालुक्‍यात मंडलनिहाय झालेला पाऊस (मिलिमीटरमध्ये) : सांगोला - 36, हातीद - 13, नाजरे - 11, महूद - 52, संगेवाडी - 26, सोनंद - 23, जवळा -13, कोळा - 11, शिवणे - 45. तालुक्‍यात सरासरी 25.55 मिलिमीटर व एकूण 230 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Sorghum sowing cannot be done in Sangola taluka due to rains