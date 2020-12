आठ महिन्यांनी पडली ढोलकीवर थाप : कोरोनामुळे बंद असलेल्या लोकनाट्य कला केंद्रांवर घुमू लागला घुंगराचा नाद 

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी एप्रिल महिन्यात सुरू झालेल्या लॉकडाउनमुळे बंद झालेली लोकनाट्य कला केंद्रे सध्या पुन्हा गजबजू लागली असून, जवळपास आठ महिन्यांतनंतर कला केंद्रातील ढोलकीवर थाप पडली आहे. घुंगराचा नाद ऐकू येऊ लागला आहे. मागील आठ महिन्यांपासून कला व सांस्कृतिक क्षेत्राला मरगळ आली होती. अनलॉकच्या प्रत्येक टप्यात नाट्यगृह व जाहीर कार्याक्रमावरील निर्बंध कायम ठेवण्यात येत होते. अखेरीस 16 नोव्हेंबरपासून अनेक अटी व शर्ती घालून नाट्यगृहे व सभागृहे खुली करण्यात आली असून, 50 टक्के आसनक्षमतेची अट घालून प्रयोगास परवानगी देण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात मोडनिंब, पंढरपूर, बार्शी, तसेच बार्शी रोड आदी ठिकाणी लोकनाट्य कला केंद्र आहेत. एकट्या मोडनिंब शहरात पाच कला केंद्रे आहेत. याठिकाणी 22 नोव्हेंबरपासून थिएटर सुरू झाले असून, नियमित पार्ट्या होत आहेत. मात्र कोरोनामुळे पूर्वीच्या आणि आताच्या व्यावसायात बराच फरक पडला असल्याचे येथील थिएटर मालक अभयकुमार तेरदाळे-यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या अजून कोरोनामुळे प्रेक्षक येण्यास घाबरत आहेत. मात्र, आम्ही कोरोनाची संपूर्ण आचारसंहिता पाळत असून, सर्व कर्मचारी मास्क वापरतात. तसेच प्रेक्षकांनाही मास्क वापरण्याचा आग्रह केला जात आहे. पन्नास टक्के आसन व्यवस्थेमुळे रसिकांच्या खिशालाही आर्थिक झळ बसत आहे. यामुळे बराचे फरक पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमची कला शेवटची घटका मोजत आहे. जुने लोक लावणीचे रसिक होते. नव्या पिढीला झगमगाट हवा आहे. त्यामुळे नवी पिढी लेडिज बारकडे वळली आहे. सध्या हा व्यवसाय केवळ कला टिकावी, या भावनेतून आम्ही करत आहोत. ही लोककला जीवंत ठेवत ठेवण्यासाठी शासनाच्या कला व संस्कृती खात्याकडून आम्हाला काही तरी मदत मिळाली तरच यापुढे लावणी जीवंत राहिल.

-नंदकुमार वाबळे, नटराज कला केंद्र, सोलापूर

