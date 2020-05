सोलापूर : "एक दुसरेसे करते हैं प्यार हम, एक दुसरेके लिये बेकरार हम, एक दुसरेके वास्ते मरना पडे तो ऽ ऽ ऽ हैं तय्यार हम...' या गाण्याच्या ओळी आठवताहेत? 1990च्या दशकातील "हम' या हिंदी चित्रपटातील या गीताने रसिकांच्या मनावर भुरळ घातली होती. या चित्रपटातील परिवाराप्रमाणेच काहीशी कथा आहे सोलापुरात राहणाऱ्या एकत्रित कुटुंबीयांची. उद्या (शुक्रवार) जागतिक कुटुंब दिन आहे. त्यानिमित्त त्यांच्याशी साधलेला संवाद. सोलापुरातील गवळी कुटुंब

अखिल भारतीय गवळी समाजाचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक तुकाराम गवळी यांचेही एकत्रित कुटुंब आहे. या कुटुंबात सध्या 41 सदस्य आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी आहे. मात्र हे सर्वजण एकत्रित राहतात. एकत्र कुटुंबियांचा आदर्श त्यांनी समाजासमोर ठेवला आहे.

10 नाही 20 नाही 100 नाही तर तब्बल सुमारे 225 सदस्य एकत्रित सुखाने नांदत असलेले खरादी कुटुंबीय हे सर्वांसमोर आदर्श आहेत. उत्तराखंडच्या केदारनाथ मंदिरपासून काही अंतरावर खरादी गाव आहे. तेथील अलीसाब खरादी 1890च्या आसपास सोलापुरात स्थायिक झाले. या ठिकाणी त्यांचा वाडा होता. सध्या या ठिकाणी अ. रहिमान खरादी कॉम्प्लेक्‍स आहे. या कुटुंबीयाने 1940च्या सुमारास शहरात कडबा व भुसा विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. 1960च्या सुमारास म. इब्राहिम खरादी यांनी अप्सरा हॉटेलची स्थापना केली. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढू लागल्याने शरीफ खानावळ सुरू झाली. आजघडीला 62 कुटुंब एकाच अपार्टमेंटमध्ये राहात आहेत. राहण्याच्या जागा वेगवेगळ्या असल्या तरी स्वयंपाकघर मात्र एकच आहे. प्रत्येक सदस्याने आपल्या घरात करमणुकीसाठी टीव्ही सेट बसविला आहे. कुटुंबाचा एकत्रित सण सर्वांना भावतो. या कुटुंबात उच्च शिक्षणाची परंपरा आहे. खरादी परिवार हा सोलापुरात एकमेव परिवार आहे. या परिवारात डॉक्‍टर, वकील, इंजिनिअर, प्राध्यापक, न्यायाधीश, फार्मसिस्ट, एमसीए, नगरसेवक आदी आहेत. मुस्लिम समाजातील पहिला एम. डी. एम. एस. होण्याचा मान डॉ. उसामा खरादी यांना मिळाला. डॉ. मुदस्सर खरादी हे एमबीबीएस आहेत. रियाज खरादी हे विद्यमान नगरसेवक आहेत. युनूस खरादी हे न्यायाधीश आहेत. एजाज खरादी हे एम. फार्म.आहेत. ते ओमानमध्ये नोकरीसाठी गेले आहेत. इंग्रजी विषयात पीएच. डी. करणारे इफ्तेकार खरादी हे परिवारातील सदस्य आहेत.

पारंपरिक व्यवसायाबरोबरच अत्याधुनिक काळातील शिक्षणाची जोड दिल्याने येथील कल्याणप्पा इंगळगी यांचे चारही मुले आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी झाले आहेत. इंगळगी कुटुंबीयांचा पारंपरिक व्यवसाय म्हणजे तेल घाणा. कल्याणप्पा यांच्या जन्माअगोदरच त्यांचे वडील गंगप्पा यांनी पारंपरिक तेल घाण्याचा व्यवसाय सुरू केला. एकत्र कुटुंबाचे छत्र बालपणीच रुजलेले असल्याने सर्व बहीण-भाऊ एकत्रित शिक्षण, व्यवसाय व शेती करत शिक्षण पूर्ण करून व्यवसाय नावलौकिकास आणला. कल्याणप्पा यांच्या पत्नी व चारही सुना शेतकरी कुटुंबातील असल्याने एकत्रित कुटुंब पद्धतीस त्यांचा मोठा हातभार लागला. एकत्रित कुटुंब असल्यामुळे पारंपरिक व्यवसायाला मनुष्यबळाचा हातभार लागतो. व्यवसाताली अडीअडचींवर मात करता येते. तसेच जीवनात उद्‌भवणाऱ्या समस्या अडीअडचणींवर एकत्रित विचारविनिमय करून आत्मविश्‍वासाने निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळ एकत्रित कुटुंबात सकारात्मक व आनंदी वातावरण निर्माण होते. कुटुंबातील एकमेकांबाबत आदराची भावना निर्माण होण्यास मदत होते. एकत्रित कुटुंबातील मूळ पाया म्हणजे एकमेकांना समजून घेणे होय, असा कल्याणप्पा यांचा दावा आहे. त्यांची मुले लक्ष्मीकांत, केदारनाथ व राचप्पा हे तेलघाणा व पीठाची चक्की व्यवसायात आहेत. तर एक मुलगा , विनायक सिव्हिल इंजिनिअर आहे. एकूण 19 सदस्य असलेल्या या कुटुंबात सर्वांवरच एकत्रित कुटुंबीयाचा पगडा असल्याने सर्वजण आजही एकत्रित राहात आहेत.

सहा भावंड आणि अर्धांगिनी असे 18 सदस्य एकत्रित एकाच घरात एक ताल व एका सुरात नांदणारे कुटुंब म्हणून मुस्तारे कुटुंबाचा उल्लेख करता येईल. वेगवेगळ्या व्यवसायात असणारी ही सहाही भावंड "हम हम साथ साथ है'चा नारा देताना व्यसनापासून कोसो दूर आहेत. आलटून पालटून परिवारातील प्रत्येक गृहिणीकडे किचन मॅनेजमेंटची जबाबदारी येते. स्वयंपाक बनवण्यापासून ते मेनू तयार करण्यापर्यंत स्वच्छता करण्यापासून ते भांडी घासण्यापर्यंत प्रत्येकच्या वाट्याला येत असल्याने इथे ये "ना मनभेद दिसतो ना मतभेद' म्हणूनच कसब्यात राहणाऱ्या मुस्तारे कुटुंबात "एकताल एक सूर' दिसून येतो. मल्लिनाथ हे ट्रॅव्हल्स एजन्सीचे काम पाहतात तर माजी नगरसेवक नंदकुमार मुस्तारे, आनंद मुस्तारे शेती सांभाळतात. बाळासाहेब व सुभाष या दोघांच्या चित्रपट नाट्यमंदिरच्या आवारात स्नॅक्‍स व्यवसाय सांभाळतात आणि चिदानंद मेडिकल सांभाळतात. घरातील निर्णय सगळे मिळून एकत्रित घेतात. त्यामुळे वाद होण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही.

