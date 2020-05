म्हणून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी केला जल्लोष

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर येथील एका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्ये प्रसूती झालेल्या मोहोळ तालुक्यातील महिलेचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे तिच्या संपर्कात आलेल्या 47 जणांचे स्वॅब घेण्यात आले होते. त्या सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यामुळे या हॉस्पिटलमधील स्टाफने डान्स करून जल्लोष केला.

मोहोळ तालुक्यातील पाटकुल येथील एका महिलेची पंढरपुरातील हॉस्पिटलमध्ये प्रसूती झाली होती. त्यानंतर संबंधित महिलेचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव आल्यामुळे खळबळ उडाली होती. प्रशासनाने तातडीने संबंधित हॉस्पिटलची संपर्क साधून त्या महिलेच्या संपर्कात आलेले डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य व्यक्तींची यादी तयार केली आणि त्या सर्वांना क्वारनटाईन करण्यात आले आहे.

दरम्यान कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आल्यानंतर पाच दिवसाने स्वॅब टेस्ट घेतल्यास नेमका रिपोर्ट मिळतो. त्यामुळे या सर्व 47 जणांचे टेस्ट घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार टेस्ट झाल्यानंतर आज सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. दरम्यानच्या काळात संबंधित हॉस्पिटल मधील डॉक्टर्स, नर्सेस, आणि स्टाफ वर प्रचंड दडपण होते. आज सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याची माहिती समजताच हॉस्पिटलमधील स्टाफने डान्स करून जल्लोष केला.

