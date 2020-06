सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास  सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी 

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांमध्ये सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्र मार्चपासून बंद करण्यात आली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील सेतू केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देत असताना काही महत्त्वाच्या अटी व नियम सर्व सेतू चालक व महा ई सेवा केंद्र चालकांना पाळावे लागणार आहेत. सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्रातील सामग्री, बायोमेट्रिक उपकरणे व परिसराचे निर्जंतुकीकरण करून घेणे आवश्‍यक आहे. केंद्रातील चालक व ऑपरेटर यांनी स्वच्छता विषयक सर्व निर्देशांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. वारंवार साबणाने हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, ऑपरेटर यांनी नाक, तोंड व डोळ्यांना स्पर्श होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. ऑपरेटर व केंद्रात येणाऱ्या नागरिकांनी पूर्णवेळ तोंडाला मास्क वापरावा. केवळ फोटो काढण्या पुरताच तोंडावरील मास्क काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व्यवस्थापक, टेबल ऑपरेटर, नागरिक यांच्यात एक मीटरचे शारीरिक अंतर असणे आवश्‍यक आहे. सेतू केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्रात अपॉईंटमेंट शिवाय येण्याची नागरिकांना परवानगी देऊ नये. नागरिकांना सामाजिक अंतर निश्‍चित करण्यासाठी योग्य अंतरासह उपयुक्त असेल तेथे मोकळ्या हवेत बसण्यास प्रोत्साहित करावे. सेतू व महा-ई-सेवा केंद्र देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे थर्मल स्कॅनिंग करावे, सेतू केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्रात शिबिरे घेऊ नये अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केल्या आहेत.

Web Title: To start Setu Kendra, Maha-e-Seva Kendra Permission of the District Collector of Solapur