डंख कोरोनाचा : आपको ए दवाईया लानेच पडेगी... दवाखान्यात पैसा ओतूनही शेख कुटुंबाने गमावला माणूस 

सोलापूर : आपको ए टेस्ट करनी पडेगी, आपको ए दवाईया लाने पडेगी, डॉक्‍टरांचे हे शब्द नौशाद शेख यांच्या कुटुंबाच्या नेहमीच कानावर पडत, डॉक्‍टर सांगतील तसे ते ऐकत गेले. दवाखाना सांगेल त्या ठिकाणी ते फक्त पैसेच ओतत राहिले. इतना करके भी हमारा आदमी चला गया असे हताश बोल आहेत सोलापुरातील भवानी पेठेतील मड्डीवस्ती परिसरातील शेख कुटुंबियांचे. डॉक्‍टर, दवाखाना सांगेल तिथे पैसा ओतला तरी पण माणूस नाही वाचवता आला याची सल आजही शेख परिवाराला बोचत आहे. टिव्हीवर सतत कोरोनाच्या बातम्या, सोशल मिडियातून फिरणाऱ्या कोरोनाच्या पोस्टमुळे कोरोनाची दहशत कमी दिवसात पोचली. कोरोनाच्या लढाईत प्रशासन चाचपडत असताना सर्वसामान्यांना या आजाराचा अंदाज येतच नाही. सोलापुरातील भवानी पेठेतील मड्डीवस्ती परिसरातील शेख कुटुंबाने त्यांच्या घरातील 44 वर्षाचा कर्ता पुरुष नौशाद यांना वाचविण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले. ड्रायव्हरचे कुटुंब अशीच शेख परिवाराची ओळख. लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि माल वाहतूक ठप्प झाली. ठप्प झालेल्या वाहतूकीने शेख यांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहालाही काही प्रमाणात ब्रेक लागला. कोरोनाच्या भितीने घरात राहिलेल्या नौशाद यांना शुगर होती. डोकं दुखु लागलं, धापही लागत असल्याने ते सोलापुरातील खासगी रुग्णालयात गेले. दोन पैसे गेले तर हरकत नाही पण आपला माणूस तरी वाचेल याच आशेने शेख यांचा परिवार उपचारासाठी पैसे खर्च करत राहिला. अवघ्या चार ते पाच दिवसांमध्ये दवाखान्याचा खर्च अन्‌ औषधाचा खर्च असे दोन लाख रुपयांचे बिल शेख यांच्या कुटुंबासमोर ठेवले. दवाखान्याने एक ना अनेक पावत्या फाडल्या. आपण दवाखान्यात जी औषधे घेतोय तीच औषधे सात रस्ता येथील मेडिकलमध्ये स्वस्तात मिळतात हे शेख कुटुंबाच्या लक्षात आले. तुम्ही आमच्या कडीलच औषधे घेतली पाहिजेत असाच अट्टहास त्या दवाखान्याने लावला. आयत्यावेळी पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी नातलग आणि मित्रांकडे हात पसरण्या शिवाय त्यांच्याकडे पर्यायही नव्हता. उसनवारी करुन शेख परिवाराने दवाखान्याचा खर्च भागविला. उसनवारीतून घेतलेल्या पैशातून दवाखान्यांचा पिच्छा तर सुटला. बी. एड. झालेली मुलगी, दहावीत असलेला मुलगा आणि आठवीत असलेल्या दुसऱ्या मुलीच्या डोक्‍यावर मायेचे छत मात्र कोरोनाने हिरावून नेले. नौशाद यांच्या पत्नी शिवण कामाचा व्यवसाय करतात. मोठ्या मुलीचे लग्न, लहान मुलीचे व मुलाचे शिक्षण, दवाखान्यासाठी ऊसने घेतलेले पैसे या सर्व संकटांना कसे सामोरे जायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र अद्यापही शेख यांच्या कुटुंबाला मिळालेले नाही.

Web Title: Sting Corona: You will have to take medicine ... Sheikh family lost a man even after pouring money in the hospital