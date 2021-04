"माथ्यावर हंडा हाय पान्याचा...' सोलापूरच्या "या' गीतकाराचं गाणं गाजलं अन्‌ लग्नही जुळलं ! वाचा "त्यांच्या' आयुष्यातील किस्से

सोलापूर : एक गीतकार सोलापूर जिल्ह्यातील... ज्यांच्या गाण्यांमुळे अनेक गायक, गीतकारांना नावलौकिक, प्रतिष्ठा आणि पैसाही मिळाला आहे. अशा या गीतकाराचं गाणं गाजल्यानंतर लग्नच जुळलं... असं क्वचितच कुणाच्या बाबतीत घडतं...सोलापूर जिल्ह्यातील या प्रसिद्ध गीतकाराच्या जीवनातील काही किस्से... सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यातील हे प्रसिद्ध गीतकार आहेत दीपश्‍याम मंगळवेढेकर... वयाच्या 18 व्या वर्षी दीपश्‍याम मंगळवेढेकर यांनी "माथ्यावर हंडा हाय पान्याचा...' हे गाणं लिहिलं. प्रसिद्ध लोकशाहीर विठ्ठल उमप यांनी हे गाणं गायलं. त्या काळात हे गाणं खूपच लोकप्रिय झालं. रेडिओवर कामगार सभेत हे गाणं हमखास वाजलं जायचं. या गाण्यामुळे दीपश्‍याम मंगळवेढेकर घराघरात पोचले होते. त्यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. या गाण्याने दीपश्‍याम मंगळवेढेकर यांना नुसतंच नाव मिळवून दिलं नाही तर त्यांचं लग्नही जुळवून दिलं. लग्न जुळवण्यापूर्वी मंगळवेढेकरांनी त्यांच्या भावी पत्नीला आणि सासू - सासऱ्यांना हे गाणं ऐकवलं होतं. "लग्न जुळवण्यासाठी माझं हे ऍडिशनल क्वॉलिफिकेशन होतं', असं मंगळवेढेकर गमतीने सांगतात. हे गाणं ऐकून सासूरवाडीतील मंडळी जाम खूश झाली आणि लग्नाला त्यांनी होकारही दिला, असं मंगळवेढेकर यांनी सांगितलं. वऱ्हाडी म्हणून दिग्गज कलावंत मंडळी जमली

मंगळवेढेकर यांचं लग्न जमल्यानंतर त्यांच्या लग्नाला झाडून सर्व कलावंतांनी हजेरी लावली होती. प्रसिद्ध गायक श्रावण यशवंते आणि भिकाजी भंडारे यांच्या एका हाकेवर दीपश्‍याम मंगळवेढेकर यांच्या लग्नाला लोकशाहीर विठ्ठल उमप, स्वरसम्राट प्रल्हाद शिंदे, शीलादेवी, नवनीत खरे, सुमन रोहम, राजस जाधव, के. डी. शिरसाट, दिलीप सोडे आणि जयवंत दिवे आदी गायक मंडळी हजर झाली होती. एवढेच नव्हे तर मंगळवेढेकर यांच्या लग्नात या गायकांची चांगली मैफलही जमली होती. त्यामुळे हे आगळंवेगळं लग्न पाहून वऱ्हाडी मंडळीही खूश झाली होती. आडनावच नाही, नावही बदललं !

मंगळवेढेकर हे सोलापूरच्या मंगळवेढ्याचे. त्यांचं खरं नाव श्‍याम खरबडे. पण गायन क्षेत्रात आल्यावर श्‍याम खरबडेचे ते दीपश्‍याम मंगळवेढेकर झाले. त्याचाही एक अजब किस्सा आहे. प्रसिद्ध संगीतकार श्रीनिवास खळे यांना मंगळवेढेकरांचं खरबडे हे आडनाव आवडलं नाही. एके दिवशी त्यांनी मंगळवेढेकरांना त्यांच्या गावाचं नाव विचारलं. त्यावर मंगळवेढेकरांनी मंगळवेढा हे आपलं गाव असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर मग मंगळवेढेकर हे आडनाव कसं वाटतं? असं खळे यांनी विचारलं आणि पुढे खरबडेंचे ते मंगळवेढेकर झाले. त्यांच्या आडनावाचा जसा किस्सा आहे तसाच किस्सा त्यांच्या नावाचंही आहे. त्यांचं नाव श्‍याम होतं. सुरवातीच्या काळात त्यांचा मित्र दिलीप यांच्यासोबत त्यांची चांगलीच जोडी जमली होती. श्‍याम गाणं लिहायचे आणि दिलीप गायचे. त्यामुळे दिलीपमधील "दीप' त्यांच्या नावापुढे आला आणि श्‍यामचा "दीपश्‍याम' झाला. अशाप्रकारे त्यांचं नाव आणि आडनावच बदलून गेलं आणि दीपश्‍याम मंगळवेढेकर हीच त्यांची ओळख कायम झाली. प्रल्हाद शिंदेंशी ओळख झाली अन्‌...

मंगळवेढेकरांचा गीत लेखनाकडे वळण्याचा किस्साही वेगळाच आहे. मंगळवेढेकर हे वडाळ्याच्या बीपीटी कॉलनीत राहायचे. तर प्रल्हाद शिंदे हे वडाळ्यात सहा नंबर गेटजवळ राहायचे. मंगळवेढेकरांची याच ठिकाणी 1972 मध्ये प्रल्हाद शिंदेंशी ओळख झाली. कलेची आवड असल्याने ते प्रल्हाददादांबरोबर गायन पार्टीला जाऊ लागले. गायन पार्टीत पडेल ते कामही करू लागले. इथेच त्यांना लिखाणाची गोडी लागली आणि लिखाण हा त्यांचा श्वास झाला. (स्रोत : आंबेडकरी कलावंत)

Web Title: Stories from the life of famous lyricist Deepshyam Mangalvedhekar of Solapur