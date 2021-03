विद्यार्थ्यांनो, अभ्यासाला लागा ! 'या' दिवसापासून सुरु होईल परीक्षा

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या प्रथम वर्षाच्या पारंपारिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा तीन टप्प्यात होणार आहेत. मात्र, विद्यापीठाशी संलग्नित 101 महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना किती अभ्यासक्रम शिकविला, विद्यार्थ्यांना परीक्षा फॉर्म भरताना काही अडचणीत आल्या आहेत का, याची विचारणा विद्यापीठाने केली आहे. त्यानुसार संभाव्य वेळापत्रक अंतिम केले जाणार आहे. प्रथम वर्षाच्या परीक्षेचे नियोजन

पारंपारिक अभ्यासक्रम

26 एप्रिल ते 4 मे

व्यावसायिक अभ्यासक्रम

7 ते 15 मे

बी. एड., एम. एड., लॉ

30 जूनपर्यंत

परीक्षार्थी

35,000 ते 40,000 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होण्यापूर्वी त्यांचे स्टुडंट मास्टर (विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम व त्यांच्या विषयांची नोंद) तयार करणे अपेक्षित आहे. 1 एप्रिलपासून हे काम हाती घेण्याचे नियोजन होते, परंतु 4 एप्रिलपर्यंत सुट्ट्या असल्याने ते काम 5 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 1 मेपासून सुरु होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. दुसरीकडे बीएड, एमएड आणि लॉ अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे. त्यामुळे त्यांची परीक्षा जूनमध्ये घेतली जाणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना न शिकवलेल्या पाठांवर प्रश्‍न आल्यास अडचणी येणार नाहीत, याची खबरदारी म्हणून महाविद्यालयांनी शनिवारी व रविवारीही ऑनलाइन अध्यापन करावे, अशा सूचनाही विद्यापीठाने दिल्या आहेत. प्रवेश घेतल्यानंतर किमान 90 दिवसांत परीक्षा होणे अपेक्षित असून संबंधित सत्राचा संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम किती शिकवून झाला आहे, नियोजित वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेण्यास काही अडचणी आहेत का, याबद्दल प्राचार्यांना पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. त्यानुसार आणखी काही महाविद्यालयांनी माहिती दिली नसून पुढील आठवड्यात संपूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, असेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. पुढील आठवड्यात निश्‍चित होईल अंतिम वेळापत्रक

कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे नियोजन झाले आहे. संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले, परंतु विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील किती अभ्यासक्रम शिकविला आहे, याबद्दल माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार 6 एप्रिलपर्यंत परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर होईल.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, प्र-कुलगुरु, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

