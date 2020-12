अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट शहरालगत समर्थनगर (ता. अक्कलकोट) ग्रामपंचायत हद्दीत राहणाऱ्या राजेश्व मल्लिनाथ कलशेट्टी या विद्यार्थ्याने घरची गरिबी ही आपल्या शिक्षणात ठरू पाहणाऱ्या अडथळ्याला यशस्वी मात देत आपले डॉक्‍टर होण्याचे स्वप्न एका झटक्‍यात दृष्टिक्षेपात आणले आणि पुण्याच्या बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळवला आहे. त्याला आता शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी सेवा सहयोग फाउंडेशनने हात दिला असून, विद्यार्थी विकास योजने अंतर्गत संपूर्ण एमबीबीएसचा शैक्षणिक खर्च उचलण्याचे निश्‍चित केले आणि त्याच्या घरी येऊन संवाद साधून त्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे आता राजेश्वचे एमबीबीएस शिक्षण हे कोणत्याही अडथळ्याविना पार पाडणार आहे. "सकाळ' प्रतिनिधीशी बोलताना राजेश्व म्हणाला, मी एमबीबीएस तर चांगल्या गुणांनी पूर्ण करणार आहे, पण या ज्ञानाचा उपयोग करून मी आता माझे अंतिम लक्ष्य यूपीएससीद्वारे आयएएस बनण्याचे ठेवले आहे. ते मी पुणे येथेच राहून किंवा दिल्ली येथे जाऊन पूर्ण करण्याचे निश्‍चित केले असून, त्यात मी नक्की यशस्वी होणार आहे. राजेश्वचे वडील मूळ निलूर, (ता. अफझलपूर) येथील असून, आपला टेलरिंग व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी पत्नी शिवलीला यांच्यासह अक्कलकोट गाठले आणि पुढे समर्थ नगर या लगतच्या वसाहतीत काम करू लागले. अक्कलकोटला जेऊर रस्त्याला वळले की, थोड्याच अंतरावर एक झोपडीवजा घर लागते. घर म्हणजे सर्वच बाजूंनी पत्रे. घरात गेली कित्येक वर्षे ऊन, वारा व पाऊस याची तमा न बाळगता निसर्गाशी व परिस्थितीशी सतत संघर्ष या कुटुंबाचा सुरूच आहे. दहा बाय दहाच्या दोन पत्र्याच्या खोल्या. दारातून वाकून आत जावं लागतं, असे हे घर; पण याच घरात आता राजेश्वच्या रूपात एका ध्येयवेड्या मुलाने जिद्दीने आपल्या अंतिम ध्येयाकडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. वडील टेलर, त्यातून रोज दोनशे ते तीनशे रुपये कमाई तर आई शिवलीला या याच परिसरात गेली कित्येक वर्षे दररोज सकाळी चार घरे तर सायंकाळी दोन घरे स्वयंपाक करून तीन ते चार हजार मिळवितात आणि त्यातच तीन मुलांचे शिक्षण व इतर खर्च भागविणे सुरूच आहे. राजेश्व हा बालवाडी ते दहावी शिक्षण केएलई संस्थेच्या मंगरुळे हायस्कूल येथे शिक्षकांच्या सहकार्याने 90 टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झाला आहे. त्यानंतर त्याने थेट पुणे गाठून फर्ग्युसन महाविद्यालयात बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले. सुरवातीला राहायची देखील सोय नव्हती. नंतर महापालिका हॉस्टेलमध्ये राहून बाहेर जेवून काहीच खर्च न करता बारावीला 85 टक्के गुण मिळवले तर नीट परीक्षेत देशात 406 वा रॅंक मिळवून तो आता बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसला प्रवेश घेऊन पुढील ध्येयाकडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. तो आता पुढे एमबीबीएस पूर्ण करून आयएएस बनण्याचे ध्येय निश्‍चित केले असून, आतापासूनच त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. हे सर्व यश गाठत असताना राजेश्वकडे फक्त साधा मोबाईल होता तर त्याला सिम्पल लेक्‍टर कर्नाटक या संस्थेकडून टॅब मोफत मिळाले आणि त्यातून त्याने आपले शिक्षण पूर्ण करून यश संपादन करून "बिकट परिस्थितीत सुद्धा आपले ध्येय पक्के असेल तर यश येण्यात आडकाठी येत नाही' हे त्याने सिद्ध करून दाखविले आहे. त्याची आई शिवलीला कलशेट्टी डोळ्यांतील अश्रूंना वाट मोकळी करत म्हणतात, महापालिकेच्या हॉस्टेलवर राहून एकवेळ जेवण करून मुलाने बारावी शिक्षण पूर्ण केले. चहासुद्धा न पिता दोन दोन रुपये वाचवत त्याने शिक्षण पूर्ण केले. गरिबांची मुले सुद्धा कष्ट करून बुद्धिमत्तेच्या जोरावर उच्च शिक्षण घेऊ शकतात आणि मोठे ध्येय साध्य करू शकतात, याचे उदाहरण त्याने समाजासमोर ठेवले आहे. यापेक्षा वेगळा आनंद आईवडिलांना काय होऊ शकतो. राजेश्व कलशेट्टी म्हणाला, शालेय जीवनात माझी परिस्थिती ही माझ्या शिक्षणात अडथळा ठरेल असे वाटत होते; पण मी हार न मानता जिद्द बाळगली आणि यश प्राप्त केले. कुणीही मनात न्यूनगंड बाळगू नये. धैर्याने प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देत पुढे जाणे व आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी सदैव कष्ट करण्याची तयारी ठेवणे आवश्‍यक आहे. असे केल्यास कोणतीही गोष्ट मिळविणे अवघड जाणार नाही. सेवा सहयोग फाउंडेशनची विद्यार्थी विकास योजना ही संस्था ठाण्याचे रवींद्र बर्वे हे चालवितात. त्याचे सोलापूर जिल्ह्याचे समन्वयक माधव देशपांडे असून, त्यांना या विद्यार्थ्याचे कष्ट आणि यश माहीत झाल्यानंतर मंगळवारी अक्कलकोट येथे त्याच्या घरी जाऊन आई, वडील व राजेश्वची भेट घेऊन त्याचा एमबीबीएसचा संपूर्ण खर्च संस्थेकडून करण्याची ग्वाही दिली. दरवर्षी अंदाजे दीड लाख रुपये एकूण खर्च आहे. तो साडेपाच वर्षे केला जाणार आहे. तो जर पदव्युत्तर शिक्षण घेणार असेल तर तो खर्चही आमची संस्था करणार असल्याचे माधव देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. श्री. देशपांडे पुढे म्हणाले, आज या संस्थेकडून आर्थिक मदतीने महाराष्ट्रात 250 तर जिल्ह्यात 32 आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणाबरोबर संस्था सतत त्यांच्या संपर्कात राहून इतर अडचणीही सोडवून त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मदत करते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

