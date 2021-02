तरुणावर अन्ननलिकेच्या कर्करोगाची सिव्हिलमध्ये तीन तासांची कठीण शस्त्रक्रिया यशस्वी ! 

सोलापूर : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात लठ्ठपणाचा त्रास होणारा 25 वर्षीय तरुण बाह्यरुग्ण विभागात दाखल झाला. जेवताना त्यास अन्न गिळण्यास त्रास व्हायचा. वजन कमी होत असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबातील त्या तरुणाची चिंता वाढली आणि तो सर्वोपचार रुग्णालयात आला. अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांनी त्याची तपासणी केली आणि त्यास अन्ननलिकेचा कर्करोग असल्याचे समोर आले. तीन तास त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करून अन्ननलिकेतील गाठ काढण्यात डॉक्‍टरांना यश आले. हातावरील पोट असलेला तो तरुण मिळेल ते काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवितो. खासगी दवाखान्यात जाऊन उपचार घेणे त्यास परवडणारे नव्हते. त्यामुळे तो काही दिवसांपूर्वी सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाला होता. त्याची दुर्बिणीद्वारे तपासणी केली आणि त्याच्या अन्ननलिकेत गाठ आणि जखम झाल्याचे स्पष्ट झाले. कमवायला आलेल्या तरुण मुलाला अन्ननलिकेचा कर्करोग झाल्याचे समजताच पालकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. मात्र, डॉ. ठाकूर व त्यांच्या टीमने त्याच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून ती गाठ काढून टाकली. शस्त्रक्रियेपूर्वी त्याच्या श्‍वसनाचा व्यायाम करून घेण्यात आला. त्यानंतर त्याची पूर्ण अन्ननलिका काढून जठराची नळी बनवून गळ्यात वरील अन्ननलिकेस जोडली. आता 13 ते 14 दिवसांनंतर त्याला तोंडावाटे जेवण करता येईल, असा विश्‍वास डॉ. ठाकूर यांनी व्यक्‍त केला. तत्पूर्वी, त्या तरुणाच्या अन्ननलिकेचा कर्करोग पूर्णपणे निघाला, असा अहवाल पॅथॉलॉजी विभागाने दिला आहे. ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे. यांच्या टीमने केली यशस्वी शस्त्रक्रिया

शल्यचिकित्सक विभागातील डॉ. रोहन खैराटकर, डॉ. अवधुत डांगे, डॉ. वाहिद शेख, डॉ. धीरेंद्र सिंग, डॉ. प्रवीणकुमार सुरपूर, डॉ. प्रेरणा मुकसदार, डॉ. अशोक बिष्णोई, सुनीता राऊत, डॉ. राहुल कोरे, डॉ. सचिन स्वामी, डॉ. ऋत्विक जयकर यांच्या टीमने त्या तरुणावर यशस्वीपणे शस्त्रक्रिया केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Successful three hour difficult surgery in esophagus cancer on a young man