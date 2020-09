मिठाई विक्रेत्याने आत्महत्येपूर्वी मारला मोबाइल फ्लॅश ! 74.25 लाख कर्ज होते; तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग

सोलापूर : खासगी सावकाराने कर्जासह व्याजाच्या रकमेसाठी दमदाटी, शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. कोरोनामुळे मिठाई विक्रीची उलाढालही ठप्प असल्याने केतन विजयकुमार उपासे (रा. सत्तर फूट रोड, गोली अपार्टमेंट) यांनी शुक्रवारी (ता. 25) राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याची सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद झाली. त्यानंतर जेलरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जाफर मोगल यांच्या प्रयत्नामुळे उपासे यांचे वडिल विजयकुमार भिमाशंकर उपासे यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानुसार 13 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. व्यवसाय वाढीसाठी उपासे यांनी खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. काही महिने व्याजासह मुद्दल फेडणारे उपासे लॉकडाउनमुळे अडचणीत आले. त्यानंतर त्यांना व्याजाची रक्‍कम भरणे मुश्‍किल झाले. खासगी सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून केतन उपासे यांनी अशोक चौकातील रेणुका स्विट्‌स हॉटेल विक्रीस काढले. त्याचा व्यवहार अनिल होटकर व सुभाष जाधव या सावकारांसोबत ठरला. त्या दोघांनी उपासे यांना 10 हजार रुपये इसारा दिला. उर्वरित रक्‍कम तीन महिन्यानंतर देण्याचे ठरलेले असतानाही त्यांनी ती रक्‍कम दिली नाही. व्यवहार रद्द झाल्यानंतर सावकारांनीच उपासे यांच्याकडे सहा लाख 50 हजार रुपयांचे व्याज मागितले. त्यापैकी सव्वातीन लाखांचे व्याज दिलेही. मात्र, उर्वरित रकमेसाठी त्यांनी त्रास द्यायला सुरवात केली. खासगी सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून उपासे यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले. या प्रकरणी किरण आरगे, जयंत शेळके, अनिल लक्ष्मण जाधव, सोहम गायकवाड, शिवशरण अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, सुभाष राजमाने (रा. टेंभूर्णी), सोमा सावकार, बिराण्णा बहिरवडे, काका जाधव, सुरेश अण्णाप्पा कोकटनूर, अनिल अंमदाळे, अनिल होटकर, सुभाष जाधव यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. आणखी गुन्हेगार वाढण्याची शक्‍यता पोलिसांनी व्यक्‍त केली आहे, परंतु उपासेंनी आत्महत्येपूर्वी मोबाइल फ्लॅश मारल्याचे पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान आहे. चक्रवाढ व्याजदरामुळे रक्‍कम फेडणे मुश्‍किल

दहा हजारांहून अधिक रक्‍कम घेतल्यास त्यावर दहा ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याजदर लावला जातो. आठवड्याला अथवा दरमहा व्याज न दिल्यास संबंधित व्याज मुद्दलमध्ये जमा करुन त्यावर व्याज लावले जाते. या चक्रवाढ व्याजदरामुळे काही महिन्यांतच मुद्दल दुप्पट, तिप्पट होते. व्यवसायात मंदी अथवा काही अडचण आल्यास सदर रक्‍कम भरणे कठीण जाते. त्यावेळी खासगी सावकारांकडून धमकी दिल्या जातात. तत्पूर्वी, कर्जदाराकडून कोरे स्टॅम्प, धनादेश घेतले जातात. त्या भितीपोटी शेवटी तो आत्महत्येचे पाऊल उचलल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी अशा कर्जदारांनी थेट पोलिसांशी संपर्क करावा, असे आवाहनही केले आहे.

