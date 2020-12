को- मॉर्बिड रुग्णांची घ्या काळजी ! सोलापुरात 63 वर्षांवरील तिघांचा मृत्यू; 550 अहवालात 12 पॉझिटिव्ह

सोलापूर : शहरात आज 550 संशयितांमध्ये 12 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर 30 नोव्हेंबरला उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल झालेली शेळगी परिसरातील महालक्ष्मी सोसायटीतील 65 वर्षीय महिला, विजयपूर रोडवरील सदिच्छा नगरातील 65 वर्षीय पुरुष आणि 26 नोव्हेंबरला दाखल झालेल्या राजस्व नगरातील 63 वर्षीय पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 26 हजार 243 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील दहा हजार 516 व्यक्‍तींना झाली कोरोनाची बाधा

आज 550 संशयितांमध्ये आढळले 12 पॉझिटिव्ह; 143 संशयित होम क्‍वारंटाईन

सहा दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या दोघांचा तर 12 दिवसांपूर्वीच्या एकाचा मृत्यू

शहरातील मृतांची संख्या 570; एकूण नऊ हजार 530 रुग्ण झाले बरे सोलापूर शहरातील आता 416 रुग्णांवर उपचार सुरु असून उर्वरित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आज न्यू बुधवार पेठ, भारत हौसिंग सोसायटी, परिहार अपार्टमेंट, जुनी मिल चाळ, नेचर पॅराडाईज अपार्टमेंट (होटगी रोड), युनायटेड ग्रीन्स, विजय नगर, द्वारका नगर (विजयपूर रोड), द्वारका विहार (भवानी पेठ), न्यू पाच्छा पेठ, उत्तर सदर बझार येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 143 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 40 जण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 40 जण होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. आज पाच रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. दरम्यान, जेवण करायचे असल्यास अथवा पाणी प्यायचे असल्यास हनुवटीवरील मास्क पूर्णपणे काढावा आणि तो स्वच्छ करुन पुन्हा घालावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. दुसरीकडे संशयितांनी तत्काळ तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचा सल्ला घेऊन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

