सांगोल्यात घेतली जातेय आरोग्याची अशी काळजी

सांगोला : कोरोना विषाणूचा शहरात शिरकाव होऊ नये याकरिता सांगोला नगरपरिषदेने मागील दोन महिन्यात शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपक्रम अतिशय कार्यक्षम पध्दतीने राबविले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सांगोला नगरपरिषदेच्या माध्यमातून शहरातील जवळपास सात हजार पाचशे कुटुंबातील 38 हजार नागरिकांच्या शरीरातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण "ऑक्‍सिमीटर' या उपकरणाच्या साहाय्याने मोजण्यात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांनी दिली. सामान्यपणे शरीरातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण 95 ते 98 टक्के इतके असते. जर हे प्रमाण 85 टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली खाली उतरत असेल तर ती चिंतेची बाब असू शकते. अनेक कोरोना बाधित रुग्णांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे लक्षणे आढळून हेत नाहीत परंतु त्याच वेळी त्यांच्या शरीरातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. शेवटी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर रुग्णास कळते व रुग्ण दगावण्याची शक्‍यता असते. नेमकी हीच बाब ओळखून सांगोला नगरपरिषदेने ही ऑक्‍सिजन स्क्रिनिंगची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या ऑक्‍सिजन स्क्रिनिंग मोहिमेत प्रत्येक प्रभागात एक याप्रमाणे नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे 10 पथक तयार केले होते. या पथकामध्ये शरद चव्हाण, विनोद लिंगे, खंडु कोरे, संतोष जांगळे, अनिकेत चंदनशिवे, सागर खुळपे, सुरज चांदणे, आनंद हुलजंतीकर, सुरज सागर या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या पथकामार्फत शहरात घरोघरी फिरून शहरातील जवळपास 38 हजार नागरिकांची ऑक्‍सिजन स्क्रिनिंगची तपासणी पूर्ण केली आहे. यामध्ये तपासणी पूर्वी प्रत्येक नागरिकांच्या हातांना सॅनिटायझरने निर्जंतुकीकरण करून त्यानंतर 'पल्स ऑक्‍सिमीटर' उपकरनानेही तपासणी केली गेली. ज्या नागरिकांच्या शरीरातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण कमी होते अशा नागरिकांना ग्रामीण रुग्णालय इथे तपासून घेतले गेले. नियमांचे पालन करा

थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्‍सिजन स्क्रिनिंग या दोन्ही तपासणी मोहीमा नगरपरिषदेने अतिशय व्यापक स्वरूपात हाती घेतल्या होत्या. या संपूर्ण स्क्रिनिंग दरम्यान संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले. नागरिकांनी यापुढेही अशाच प्रकारे नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे

- कैलास केंद्रे, मुख्याधिकारी, सांगोला. नगरपरिषदेशी संपर्क करा

सांगोला शहरातील सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही 'ऑक्‍सिजन स्क्रीनिंग' मोहीम पूर्ण करण्यात आली असून नगरपालिका कर्मचारी तपासणीसाठी घरी आल्यानंतर त्यावेळी घरी नसलेले काहीजण यातून सुटले असल्यास त्यांनी नगरपरिषदेशी संपर्क करावा. त्यांची देखील तात्काळ तपासणी केली जाईल.

- राणी माने, नगराध्यक्षा, सांगोला

