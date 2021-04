रोजे असणाऱ्या शिक्षकांना द्या कोरोना ड्यूटीत सवलत ! खासगी शाळा संयुक्त कृती समितीची आयुक्तांकडे मागणी

उत्तर सोलापूर : शहरात कोरोना ड्यूटीवर कार्यरत रमजानचे रोजे असणाऱ्या शिक्षकांना 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत द्यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केल्याची माहिती डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेश महासचिव सुनील चव्हाण यांनी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, महाराष्टृ राज्य शिक्षक सेना, युवक शिक्षक कर्मचारी संघटना व अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने महापालिका आयुक्त यांना हे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर विनोद आगलावे, मुरलीधर कडलासकर, वीरभद्र यादवाड व अ. गफूर अरब यांच्या सह्या आहेत. शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. वाढत्या प्रादुर्भावामुळे रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मृत्यूदरही वाढत चालला आहे. वाढती रुग्णसंख्या आटोक्‍यात आणण्यासाठी व विषाणूचा प्रतिबंध करण्यासाठी महापालिकेने नियोजन केले आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांचा सर्व्हे करण्यासाठी शिक्षकांना आदेशित करण्यात आले आहे. जवळपास 550 ते 600 शिक्षक सध्या सर्व्हेचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. 14 एप्रिलपासून रमजान महिन्यास प्रारंभ होत आहे. रमजान महिन्यात संपूर्ण महिनाभर मुस्लिम समाजातील बांधव उपवास करतात. शहरातील वाढते तापमान पाहता कोरोना ड्यूटीवरील शिक्षकांना संबंधित परिसरात जाणे, सर्व्हे करणे त्रासदायक ठरणार आहे. कोरोना ड्यूटीवरील कार्यरत रोजे असणाऱ्या शिक्षकांना तात्पुरती 30 दिवसांची सवलत द्यावी. 30 दिवसांनंतर संबंधित शिक्षक पुन्हा कोरोना ड्यूटीवर रुजू होतील, असे संघटनेच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Teachers fasting during Ramjan are being asked to give concessions in corona duty