सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील दहा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या !

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील नऊ पोलिस निरीक्षक व एक सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशा एकूण दहा अधिकाऱ्यांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्या नुकत्याच पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी केल्या आहेत. बदली झालेले अधिकारी पुढीलप्रमाणे (कंसात कोठून कुठे बदली झाली) पोलिस निरीक्षक विजय श्‍यामराव जाधव (अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाणे येथून पोलिस मुख्यालय सुरक्षा शाखा)

पोलिस निरीक्षक कलाप्पा सातू पुजारी (अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाणे येथून पोलिस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष)

पोलिस निरीक्षक श्रीकांत अर्जुन पाडळे (करमाळा पोलिस ठाणे येथून कुर्डुवाडी पोलिस ठाणे)

पोलिस निरीक्षक सुहास लक्ष्मण जगताप (सोलापूर तालुका पोलीस ठाणे येथून अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाणे)

पोलिस निरीक्षक रवींद्र गणपतराव डोंगरे (कुर्डुवाडी पोलिस ठाणे येथून मंदिर सुरक्षा, पंढरपूर)

पोलिस निरीक्षक राजेंद्र गणेश गवळी (पोलिस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष येथून सोलापूर तालुका पोलिस ठाणे)

पोलिस निरीक्षक गोपाल बासू पवार (पोलिस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष येथून अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाणे)

पोलिस निरीक्षक धनंजय अनंतराव जाधव (पोलिस मुख्यालय नियंत्रण कक्ष येथून जिल्हा वाहतूक शाखा)

पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत देवराव कोकणे (जिल्हा वाहतूक शाखा येथून करमाळा पोलिस ठाणे)

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक असलेले श्‍याम विनायक बुवा (स्थानिक गुन्हे शाखा येथून माढा पोलिस ठाणे) अशी बदली झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

