धक्कादायक... सोलापुरात एका दिवसात दहा पाॅझिटीव्ह

सोलापूर : सोलापूर शहरात आज दुपारी सहा व सायंकाळी चार असे दहा कोरोनाबाधित रुग्ण एकाच दिवशी आढळले आहेत. सोलापुरातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या पंचवीस झाली असून अद्यापही एकशे पासष्ट जणांचे कोरोना चाचणी रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. सोलापूर शहरातील पंचवीस कोरोना बाधित व्यक्तींपैकी दोन जणांचा मृत्यू झाला असून उर्वरित तेवीस जणांवर सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आज दिवसभरात आढळलेल्या दहा कोरूना बाधित रुग्णांपैकी तेलंगी पाछा पेठ परिसरातील सहा भद्रावती पेठ जगन्‍नाथ नगर कुरबान हुसेन नगर बापूजी नगर या भागातील प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे. सोलापूर शहरातील तेलंगी पाछा पेठ भारतरत्न इंदिरा नगर भद्रावती पेठ जगन्नाथ नगर कुरबान हुसेन नगर बापूजी नगर हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला असून या क्षेत्रातील नागरिकांची नियमित तपासणी महापालिकेच्या वतीने केली जात आहे. या तपासणीसाठी एकशे तेवीस पथक नियुक्त करण्यात आले असून रोज चौदा हजार घरांचे सर्वेक्षण होत असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. आज दिवसभरात कोरोना चाचणीचे एकूण सदुसष्ठ रिपोर्ट प्राप्त झाले असून त्यापैकी दहा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत सत्तावन रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत होम क्वारंटाइनमध्ये सध्या अकराशे पंचावन्न इंस्टिट्यूटक्वारंटाइन मध्ये सहाशे अठ्याएंशी इतके लोक असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली. आयसोलेशन वॉर्डातील सहाशे ब्यान्नव व्यक्तींपैकी सहाशे तीस जणांचे रिपोर्ट प्राप्त झाले असून सहाशे पाच जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत

