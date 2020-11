गाव पुढाऱ्यांची पळापळ ! मोहोळमधील 76 ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणावर झाले शिक्कामोर्तब 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यातील 76 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल नोव्हेंबरअखेर संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. शिक्कामोर्तब होताच आता गाव पुढाऱ्यांच्या पळापळीला वेग आला आहे. तालुक्‍यातील एकूण आठ मंडळांतील 736 ग्रामपंचायत सदस्य निवडून दिले जाणार आहेत. सर्वांत जास्त ग्रामपंचायत प्रभाग कामती मंडळात तर सर्वांत कमी नरखेड मंडळात आहेत. मोहोळ तालुका तसा राजकीयदृष्ट्या सर्वांच्या दृष्टिक्षेपातला तालुका. प्रभागनिहाय आरक्षण निश्‍चित होताच आपण कुठल्या प्रभागातून निवडून येऊ शकतो, त्या प्रभागात आपले किती मतदान आहे, याची मोजदाद नियोजित उमेदवार करू लागले आहेत. गावातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला सामाविष्ट करून घ्यावयाचे, तो पाच वर्ष आपल्याला सहकार्य करेल का, याची चाचपणी करू लागले आहेत. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीपेक्षाही ग्रामपंचायतीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासनाचा येणारा विकास कामासाठीचा निधी ग्रामपंचायतीला थेट प्राप्त होत आहे तर गाव पातळीवरील अनेक अधिकार ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाले आहेत. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादीने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आपला वरचष्मा कायम ठेवला होता, तर भीमा परिवारानेही अनेक ग्रामपंचायतींवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. यंदा निवडणुकीसाठी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर घडामोडींना आणखी वेग येणार आहे. तालुक्‍यातील मंडळनिहाय ग्रामपंचायतींची स्थिती कामती मंडळ : सदस्य संख्या - 111, गावे - 13, एकूण प्रभाग - 41

टाकळी सिकंदर मंडळ : सदस्य - 104, गावे - 10, प्रभाग - 36

नरखेड मंडळ : सदस्य - 74, गावे - 8, प्रभाग - 27

पेनूर मंडळ : सदस्य - 76, गावे - 6, प्रभाग - 28

मोहोळ मंडळ - सदस्य - 87, गावे - 9, प्रभाग - 31

वाघोली मंडळ : सदस्य - 89, गावे - 9, प्रभाग - 32

शेटफळ मंडळ : सदस्य - 89, गावे - 9, प्रभाग - 33

सावळेश्वर मंडळ : सदस्य - 106, गावे - 12, प्रभाग - 38

