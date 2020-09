शहरातील टेस्टिंग घटले! आज 318 जणांच्या अहवालात 47 पॉझिटिव्ह; दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील कोरोना पुन्हा एकदा उभारी घेत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. शहरातील कोरोनाचा ससंर्ग वाढत असताना टेस्टिंगचे प्रमाण वाढविण्याची गरज असतानाही दररोज सरासरी चारशे ते साडेचारशे संशयितांचीच टेस्ट केली जात आहे. आज शहरातील 318 संशयितांचे अहवाल प्राप्त झाले असून त्यामध्ये 47 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दोघांचा मृत्यू झाला आहे. विशाल नगर, अक्षय सोसायटी (जुळे सोलापूर), अवंती नगर, प्रियंका नगर (सोरेगाव), गणेश नगर (मडकी वस्ती), पाटील नगर (बाळे), टेलिग्राम सोसायटी, अमृत नगर, कृष्णा पार्क, भैरु वस्ती (विजयपूर रोड), शिक्षक सोसायटी (रोहिणी नगर), अभिमानश्री (अरविंदधामसमोर), मल्लिकार्जुन नगर, मुस्लिम पाच्छा पेठ, गोकूळधाम, कुंभार वेस, शासकीय पॉलिटेक्‍निक कॉलेजवळ, अरविंदधाम, सोनी सिटी (दमाणी नगर), विमानतळामागे, कविता नगर (पोलिस लाईन), लॅण्डमार्क अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन), काजल नगर, एन. जी. मिल चाळ, कृष्णा टॉवर, किसान संकुल (जुना विडी घरकूल), स्वागत नगर, सुशिल नगर, एक नंबर झोपडपट्टी (विजापूर नाका), इंद्रधनू अपार्टमेंट (मरिआई चौक), रविवार पेठ आणि सलगरवाडी (देगाव रोड) याठिकाणी आज नवे रुग्ण आढळले आहेत. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील 68 हजार 961 जणांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरातील सात हजार 79 जणांना कोरोनाची बाधा; पाच हजार 889 रुग्णांची कोरोनावर मात

आतापर्यंत शहरातील 290 पुरुषांचा तर 321 महिलांचा कोरोनाने घेतला बळी

आज संतोष नगरातील (बाळे) 53 वर्षीय पुरुष, समाधान नगरातील (अक्‍कलकोट रोड) 65 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू

दररोज सरासरी एक ते दिड हजार संशयितांचे होणारे टेस्टिंग आता अवघ्या चारशेवर घटलेले टेस्टिंग चिंता वाढविणार

शहरात पाचशे अहवालात दररोज सरासरी 50 ते 60 रुग्ण आढळत आहेत. 'मिशन बिगिन अगेन'अंतर्गत जनजीवन पुर्ववत झाले आहे. मात्र, प्रत्येक उद्योग, व्यवसायाला परवानगी देताना नियमांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील संशयितांचे टेस्टिंग वाढविण्याची मोठी गरज आहे. अद्यापही सोलापुरातील मृत्यूदर म्हणवा तितका कमी झालेला नाही. तरीही मागील काही दिवसांपासून शहरातील संशयितांचे टेस्टिंग खूपच कमी झाल्याने पुन्हा चिंता वाढू लागली आहे.

Web Title: Testing in the city dropped! 47 positive in report of 318 people today; Death of both