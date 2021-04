"करमाळा व जेऊर उपजिल्हा रुग्णालयात उभारा स्वतंत्र व्हेंटिलेटर बेड व कोव्हिड सेंटर !'

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 100 च्या घरात गेली आहे. कोरोनामुळे दररोज एक -दोन मृत्यू होत असतानाही करमाळा तालुक्‍यात एकही व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध नाही, शिवाय रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांना जीव गमावण्याची वेळ आली आहे. करमाळा व जेऊर येथे व्हेंटिलेटर बेडसह सर्व सुविधांनी युक्त असे कोव्हिड सेंटर सुरू करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केली. याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व तहसीलदार समीर माने यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले, की, करमाळा तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दररोज सरासरी 70 ते 80 रुग्ण सापडत आहेत. कोरोनावरील उपचारासाठी होणारा खर्च गोरगरिबांना परवडणारा नाही. कोरोना रुग्णांचा वाढता आकडा लक्षात घेता करमाळा तालुक्‍यात करमाळा व जेऊर येथे उपजिल्हा रुग्णालये असून येथे स्वतंत्र कोव्हिड सेंटर उभारण्याची गरज आहे. या कोव्हिड सेंटरमध्ये व्हेंटिलेटर बेड, रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन, ऑक्‍सिजन बेड याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. तालुक्‍यातील कोरोना रुग्णांचा वाढता आकडा धोकादायक असून, वेळीच याला आवर घातला नाही तर भविष्यात तालुक्‍यातील कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. हा आकडा वाढत गेला तर कोरोना रुग्णांवर उपचार करणे अवघड होऊ शकते. त्यामुळे कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा तत्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे. करमाळा तालुक्‍यात एकही व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध नाही. कोरोना रुग्णांना व्हेंटिलेटर लावण्याची वेळ आली तर त्यांना तालुक्‍याबाहेर पाठवावे लागत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बाहेरदेखील व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ करमाळा तालुक्‍यात व्हेंटिलेटर बेडची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तालुक्‍यात रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन मिळत नसल्याने करोना रुग्णांच्या नातेवाइकांना रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शन मिळवण्यासाठी पुणे, बारामती, नगर, सोलापूर या ठिकाणी धावाधाव करावी लागत आहे. या ठिकाणी जाऊन देखील इंजेक्‍शन उपलब्ध होत नसल्याने करमाळा तालुक्‍यात उपचार करणारे डॉक्‍टर देखील हतबल झाले आहेत. सध्या तालुक्‍यात दोन कोव्हिड केअर सेंटर सुरू आहेत, मात्र कोरोनामुळे जास्त त्रास होत असलेल्या रुग्णांसाठी सर्व सुविधा असलेले कोव्हिड सेंटर नाही. त्यासाठी व्हेंटिलेटर बेड असलेले दोन कोव्हिड हेल्थ सेंटर उभारावेत.

- नारायण पाटील,

माजी आमदार, करमाळा संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

