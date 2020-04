हेरिटेज समितीमुळे होईल दुर्मिळ वास्तूंचे जतन व संवर्धन 

सोलापूर : शहरातील प्राचीन व दुर्मिळ वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हेरिटेज समिती नियुक्ती करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक व पौराणिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन होण्यास मदत होईल. मात्र समिती प्रत्यक्षात अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे तातडीने ही समिती अस्तित्वात आणावी अशी मागणी होत आहे. हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही. जागतिक वारसा दिनानिमित्त हेरीटेज समितीबाबत घेतलेला हा आढावा. महापालिकेने तयार केलेल्या यादीनुसार शहरात 115 वास्तू हेरिटेज असल्याच्या आढळून आल्या. हेरिटेज समिती स्थापनेसाठी 2000 मध्ये राज्य शासनाकडून सूचना आल्या. मात्र, या ना त्या कारणाने समिती स्थापन झाली नाही. समिती स्वतंत्र असणार की त्यावर पदाधिकाऱ्यांची समिती असेल, याचा निर्णयही महापालिकेच्या सभेत झाला. त्यानुसार समिती स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या यादीनुसार शासकीय इमारती, सार्वजनिक-निमसार्वजनिक वापराच्या इमारती, सार्वजनिक ट्रस्टच्या वापरातील इमारती आणि खासगी वापरातील इमारती असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यादीतील इमारतींत निकषानुसार बदल करता येईल. यादी प्रसिद्ध करून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. संबंधितांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या. मात्र अद्यापही ही समिती अस्तित्वात आलेली नाही.

Web Title: there is no heritage committee in Solapur