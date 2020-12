सोलापूर : ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्‍वरांच्या यात्रेस 10 जानेवारीपासून प्रारंभ होणार आहे. तत्पूर्वी, राज्यातील अन्य ठिकाणी पार पडलेल्या यात्रांनुसार श्री सिध्दरामेश्‍वरांची यात्रा साजरी करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव पंच कमिटीने दिला आहे. मात्र, सोलापूर शहर- जिल्हा अद्याप रेड झोनमध्येच असून कोरोनाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. त्यामुळे यात्रेनिमित्ताने गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे पोलिस आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले आहे. तर महापालिका आयुक्‍तांनीही अभिप्रायासह प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. आता हा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. 15) विधी व न्याय विभागाकडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. सोलापूर अद्याप रेड झोनमध्येच

सोलापूर शहर- जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती सुधारलेली नाही. यात्रा काळात गर्दी होऊ नये, यादृष्टीने शुक्रवारी (ता. 11) बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून यात्रेसंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला जाणार असून वरिष्ठ पातळीवरुन अंतिम निर्णय होईल.

- अंकुश शिंदे, पोलिस आयुक्‍त सोलापूर जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या 37 हजारांच्या उंबरठ्यावर असून शहरातील रुग्णसंख्या साडेदहा हजारांहून अधिक झाली आहे. दुसरीकडे शहर-जिल्ह्यातील कोरोनाचे बळी एक हजार 660 झाले आहेत. त्यातच जानेवारीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात असल्याने यंदाची यात्रा साध्या पध्दतीनेच साजरी करावी, असे महापालिका, पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. श्री सिध्देश्‍वर देवस्थान पंच कमिटीच्या प्रस्तावानुसार मानाच्या दहा नंदीध्वजाच्या मिरवणुकीसाठी प्रत्येकी 100 व्यक्‍तींना परवानगी मागण्यात आली आहे. धार्मिक विधीसाठी पुरेशा प्रमाणात मानकरी उपस्थित राहण्यास परवानगी द्यावी, असेही पंच कमिटीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. दरम्यान, वंचित बहूजन आघाडीसह अन्य काही सामाजिक संघटना तथा व्यक्‍तींनी आंदोलनाचे उदाहरण पुढे करीत यात्रेस परवानगी द्यावी, असे निवेदन दिले आहे. धार्मिक विधी पंरपरेनुसार होतील, मात्र मोजकेच मानकऱ्यांना त्याठिकाणी उपस्थित राहता येईल, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार प्रस्ताव शासनाकडे जाणार असून शासन स्तरावरुन काय निर्णय होणार याची उत्सुकता लागली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार होईल यात्रेचे नियोजन

नंदीध्वजाचा आता सराव सुरु होईल. यात्रा काळात मानाच्या नंदीध्वजासोबत प्रत्येकी 100 सेवेकऱ्यांना परवानगी द्यावी, धार्मिक विधी परंपरेनुसार साजरे करण्यास परवानगी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व महापालिका आयुक्‍तांना दिला आहे.

- धर्मराज काडादी, अध्यक्ष, श्री सिध्देश्‍वर देवस्थान पंच कमिटी डिसेंबरअखेर शासनाकडून निर्णय अपेक्षित

श्री सिध्देश्‍वर पंच कमिटीने यात्रेसंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे दिला आहे. त्यावर बैठक पार पडली असून त्यानुसार आता महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर व पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विधी व न्याय विभागाला पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून 31 डिसेंबरपर्यंत त्यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

