पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी टपाली मतदानाची तीन दिवस सुविधा !

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर - मंगळवेढा पोटनिवडणुकीसाठी 80 वर्षांवरील तसेच दिव्यांग आणि कोव्हिड पॉझिटिव्ह मतदारांना टपाली मतदानाची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यापैकी ज्यांना 17 एप्रिल रोजी मतदाना दिवशी मतदान केंद्रावर गर्दीमुळे जायचे नसेल अशा लोकांसाठी 10, 11 आणि 12 एप्रिल असे तीन दिवस टपाली मतदान करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठविल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी गजानन गुरव यांनी "सकाळ'ला दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऐंशी वर्षांच्या पुढील लोकांना तसेच कोरोना रुग्णांना आणि दिव्यांग मतदारांना मतदान केंद्रावर जाणे गैरसोयीचे वाटण्याची शक्‍यता आहे. त्यांच्याकडून मतदानाचा हक्क बजावला जावा यासाठी निवडणूक आयोगाने टपाली मतदानाची व्यवस्था केली आहे. त्याविषयीचे निर्देश निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. श्री. गुरव म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडे आम्ही टपाली मतदानासाठी पंढरपूर आणि मंगळवेढा अशा दोन केंद्रांचे प्रस्ताव पाठवणार आहोत. 17 एप्रिलला मतदान असले तरीही त्याच्या आधी 10, 11 आणि 12 एप्रिल असे तीन दिवस टपाली मतदानाची व्यवस्था असेल. त्या तीन दिवसांत सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळात पंढरपूर आणि मंगळवेढा येथील मतदान केंद्रांवर जाऊन या मतदारांना टपाली मतदानाचा हक्क बजावता येईल. अशी राहणार टपाली मतदानाची प्रक्रिया

टपाली मतदानासाठी जमा झालेल्या अर्जाची खात्री करून संबंधितांना तीन दिवसांपैकी कोणत्या मतदान केंद्रावर कोणत्या दिवशी मतदानासाठी यावे याविषयी कळवले जाईल. त्या दिवशी संबंधित मतदार पंढरपूर आणि मंगळवेढा तहसील कचेरीतील मतदान केंद्रावर आल्यावर गॅझेटेड अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत त्याची ओळख पटवली जाईल. त्यानंतर त्याच्याकडे मतपत्रिका दिली जाईल. मतदान कशा पद्धतीने करायचे याची माहिती देणारे पत्रक तिथे असेल. मतदान केंद्रावर जशी मतदानाची रचना असते तशीच रचना या केंद्रांवर असेल. फक्त मशिनच्या ऐवजी कंपार्टमेंटमध्ये जाऊन शिक्का अथवा पेनने मतपत्रिकेवर मार्क करावे लागेल. उमेदवार दोन्ही मतदान केंद्रांवर पोलिंग एजंट नेमू शकतील. केंद्र सरकारचा एक अधिकारी मायक्रो ऑब्झर्व्हर म्हणून देखरेख करणार आहे. दिवसभरात जमा झालेल्या लखोट्यामधील मतपत्रिका सीलबंद करून सुरक्षा कक्षात ठेवल्या जातील. या सर्व व्यवस्थेत संपूर्ण गोपनीयता राखली जाणार आहे. टपाली मतदानाचा अर्ज भरून दिल्यावर 17 एप्रिलला मतदान करता येणार नाही. टपाली मतपत्रिका घरी कोणाच्याही हातात दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ठळक... ऐंशी वर्षावरील मतदार : 13 हजार 688

दिव्यांग मतदार : 1 हजार 782

संनियंत्रण अधिकारी म्हणून तहसीलदार सुशील बेल्हेकर यांची नियुक्ती

टपाली मतदारांना घरोघरी जाऊन पोच करणार अर्ज

अर्जावर असणार मतदारांची स्वाक्षरी, मोबाईल नंबर

दिव्यांग मतदारांना द्यावे लागणार दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

