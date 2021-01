सराफांना लुटण्याच्या प्रयत्न प्रकरणी एकाला पोलिस कोठडी; पुण्यातील तिघांचा शोध सुरू ! 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : पिस्तूल व कोयत्याचा धाक दाखवून दोन सराफा व्यावसायिकांना लुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चौघांपैकी एकाला कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चिमणाजी केंद्रे यांच्या पथकाने अटक केली. त्याला न्यायालयापुढे हजर केले असता न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. किशोर ऊर्फ अप्पा बाळू ढवळे (रा. कुर्डुवाडी) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. उर्वरित पुणे येथील संशयित आरोपी नीलेश विजय गायकवाड, मनोज हाडे व अशोक कसबे या तिघांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. केंद्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 16 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी सराफा दुकानदार विशाल पुरवत हे आपले सराफा दुकान बंद करून माढा रस्त्यालगत असलेल्या घराजवळ पोचल्यानंतर चोरट्यांनी हत्याराचा धाक दाखवून त्यांच्या गाडीला अडकावलेल्या दुकानाच्या चाव्यांची पिशवी पळवून नेल्याची घटना घडली होती. तसेच 3 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी सराफा शुभंकर पाठक हे दुकानापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या त्यांच्या घराच्या गेटसमोर आले असता त्यांच्या व त्यांच्या सहकाऱ्याच्या डोळ्यांत चटणी टाकून हत्याराचा धाक दाखवून बॅग लुटण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. या दोन घटनांमुळे परिसरात व व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनांनंतर हे चोरटे फरार होते. त्यातील एक किशोर ढवळे हा संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात सापडला आहे. उर्वरित तीन आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी मोहीम उघडली आहे. हे आरोपी पुणे येथे असण्याची शक्‍यता पोलिसांनी वर्तवली. सीसीटीव्ही, तांत्रिक कौशल्याचीही मदत

याबाबत तांत्रिक कौशल्य, सीसीटीव्ही व गोपनीय सूत्रांकडून माहिती मिळवत उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल हिरे, पोलिस निरीक्षक रवींद्र डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चिमणाजी केंद्रे, पोलिस शिपाई दत्ता सोमवाड, सागर गवळी, संभाजी शिंदे, सायबर क्राईमचे अन्वर आतार, श्री. माळी या पथकाने ही कामगिरी केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

