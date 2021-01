अभिषेक करायला तुळजापूरला गेले कुटुंब अन्‌ चोरट्याने रोकडसह लंपास केले पावणेदोन लाखांचे दागिने 

सोलापूर : स्वागत नगर रोडवरील नागेंद्र नगरातील बालभारती शाळेजवळ राहणारे सिद्राम नरसप्पा तट्टे हे अभिषेक करण्याच्या निमित्ताने तुळजापूर येथे कुटुंबासह गेले. 4 जानेवारीला रात्री सव्वानऊच्या सुमारास घर बंद करून तट्टे तुळजापूरकडे रवाना झाले. घरी कोणीच नसल्याची संधी साधून चोरट्याने त्यांच्या घराचा दरवाजा तोडून दागिने व रोकड लंपास केल्याची फिर्याद तट्टे यांनी एमआयडीसी पोलिसांत दिली. अनलॉकनंतर शहरातील चोरीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे. पोलिसांनी नागरिकांना घर परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा, घरात मोठी रक्‍कम व महागडे दागिने ठेवू नका, असे आवाहन केले आहे. मात्र, नागरिकांकडून पैसे व रोकड घरातच ठेवली जात आहे. बंद घरांवर चोरट्यांकडून पाळत ठेवली जात असून संधी साधून चोरटे चोरी करू लागल्याचे चित्र आहे. तट्टे हे 5 जानेवारीला तुळजापूरवरून सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घरी आले. त्या वेळी त्यांना घरात चोरी झाल्याचे समजले. त्यानंतर त्यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाणे गाठले आणि चोरट्याविरुद्ध फिर्याद दिली. या घटनेचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. खांडेकर हे करीत आहेत. ठळक बाबी... स्वागत नगर रोड परिसरातील नागेंद्र नगरातील सिद्राम नरसप्पा तट्टे हे कुटुंबासह गेले तुळजापूरला

अभिषेक करण्याच्या निमित्ताने 4 जानेवारीला घर बंद करून तट्टे हे तुळजापूर येथे गेले

घरातील दोन्ही लोखंडी कपाटांना लॉक करून व घराच्या मुख्य दरवाजालाही त्यांनी कुलूप लावले

घरी कोणी नसल्याची संधी साधून चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून केला घरात प्रवेश

घरातील लोखंडी कपाटाचा दरवाजा उचकटून घरातील रोकड व दागिने केले लंपास

तट्टे यांच्या फिर्यादीनुसार एक लाख 30 हजारांची रोकड अन्‌ 48 हजार 200 रुपयांचे दागिने चोरीला गेले संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The thieves stole jewellery along with cash from the locked house