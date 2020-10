सोलापूरच्या ग्रामीण भागात आज 117 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 117 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज एक हजार 316 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एक हजार 199 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 117 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर कोरोनामुळे आज सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये चार पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. कोरोनामुक्त झाल्याने आज 164 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आत्तापर्यंत कोरोनाबाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या 30 हजार 101 एवढी झाली आहे तर कोरोनामुळे 895 जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनाबाधित झाल्यामुळे आजही दोन हजार 882 जण वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये उपचार घेत आहेत. कोरोनामुक्त झाल्यामुळे 26 हजार 324 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे.

आजच्या अहवालानुसार टेंभुर्णी (ता. माढा) येथील 42 वर्षाचे पुरुष, कुर्डूवाडी (ता. माढा) येथील 61 वर्षाचे पुरुष, जुनी पेठ पंढरपूर येथील 68 वर्षाचे पुरुष काटेगाव (ता. बार्शी) येथील 79 वर्षाचे पुरुष, गाताडे प्लॉट पंढरपूर येथील 72 वर्षाची महिला, भोसे (ता. पंढरपूर) येथील 55 वर्षाच्या महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तीन तालुक्‍यात एकही रुग्ण नाही

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अक्कलकोट, करमाळा आणि दक्षिण सोलापूर या तीन तालुक्‍यांमध्ये आज एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला नाही. माढा तालुक्‍यामध्ये दोन तर उत्तर सोलापूर तालुक्‍यामध्ये तीन रुग्ण आढळून आले आहेत.



