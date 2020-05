ब्रेकिंग! एकाच दिवशी सोलापुरात कोरोनाचे 29 रूग्ण वाढले; रुग्णांची संख्या १८२

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसरात आज २९ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये 14 पुरुष आणि 15 महिलांचा समावेश आहे. एका दिवसात 29 रुग्ण आढळल्याने सोलापुरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 182 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

सोलापुरातील न्यू पाच्छा पेठ परिसरातील 48 वर्षाच्या महिलेचा कोरोनामुळे बुधवारी दुपारी मृत्यू झाला. या महिलेला बुधवारी पहाटे सोलापुरातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान या महिलेचे निधन झाले असून या महिलेची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. आज नव्याने आढळलेल्या 29 कोरोना बाधीत व्यक्तींमध्ये सोलापूर शहरातील आकाशवाणी केंद्र जवळील सहा महिला व सहा पुरुष, अलकुंटे चौकातील एक पुरुष एक महिला, बापुजी नगर येथील दोन पुरुष व दोन महिला, भारतरत्न इंदिरा नगरीतील एक पुरुष एक महिला, नइ जिंदगी येथील एक पुरुष व तीन महिला, रंगभवन येथील एक पुरुष, शनिवार पेठेतील एक पुरुष, रेल्वे लाईन येथील एक पुरुष, न्यू पाच्छा पेठ येथील एक पुरुष एक महिला यांचा समावेश आहेत. आज दिवसभरात कोरोनाचे 126 रिपोर्ट प्राप्त झाले असून त्यापैकी 97 रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत 29 रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोना मुक्त झालेल्या पाच जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या होम क्वारंटाइनमध्ये 1955, इंस्टीट्यूट क्वारंटाइनमध्ये अकराशे तीन जण आहेत. 142 बाधित रुग्ण आहेत अद्यापही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. 280 रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.

Web Title: Today 29 patients of Corona were raised in Solapur