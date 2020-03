फोटो व्हायरल...अभ्यास दौरा नव्हे, जनतेच्या पैशातून नगरसेविकांची सहल 

सोलापूर : अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली दिल्लीसह विविध पर्यटनस्थळी गेलेल्या नगरसेविकांची चांगली चंगळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिल्ली गेटसह इतर अनेक ठिकाणी या नगरसेविकांनी काढलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, त्यांचा हा अभ्यासदौरा आहे की सहल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. दिल्लीसह जगभर "कोरोना'ची भीती पसरली असताना या नगरसेविका बिनधास्त फोटोसेशन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिका महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 32 नगरसेविकांसह एकूण 40 जण दौऱ्यावर गेले आहेत. भांडवली कामासाठी निधी नसल्याचे कारण देणाऱ्या प्रशासनाने मात्र या "हायक्‍लास' दौऱ्याला कशी मंजुरी दिली, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. संपूर्ण देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढला असताना हा दौरा कसा करण्यात आला, अशी विचारणा आता होत आहे. महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने 10 ते 16 मार्च दरम्यान हा दौरा होणार आहे. त्यासाठी पुणेमार्गे दिल्ली, सुरत, अहमदाबाद, आग्रा, ताजमहल, राजघाट असा अभ्यासदौरा आयोजिण्यात आला आहे. हा संपूर्ण दौरा विमानाने होणार असल्याने त्यासाठी लाखो रुपये खर्च होणार आहेत. अभ्यास दौऱ्यावर गेलेल्या नगरसेविकांनी खरोखरच किती अभ्यास केला, याची चाचपणी करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा केवळ शासकीय पैशाने विमानाची सहल करता येते म्हणून भविष्यात असेच प्रकार होण्याची शक्‍यता आहे. महिला व बालकल्याण समितीमार्फत गरीब व होतकरू महिला व विद्यार्थिनींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना कितपत फलद्रूप होतील, याबाबत साशंकता आहे, मात्र त्याचवेळी अशा दौऱ्यासाठी लाखो रुपये खर्च होत असल्याने त्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

Web Title: tour of women and children comitee of solapur corporation