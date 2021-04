सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सभांमुळे कोरोना स्प्रेडची भीती ! मात्र कारवाईचा बडगा व्यापाऱ्यांवर

मंगळवेढा (सोलापूर) : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय प्रचार सभांना ऊत आला आहे. बहुतांश ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नसल्याचे दिसत असताना तालुक्‍यामध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली असल्यामुळे तालुक्‍यातील नागरिकांतून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने ही जागा सत्ताधारी पक्षाने आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कंबर कसली असतानाच, महाविकास आघाडी सरकारबाबत जनतेमध्ये असलेला रोष दाखवून देण्याच्या दृष्टीने विरोधी पक्षाने देखील कंबर कसली आहे. त्यामुळे ही जागा पदरात पाडण्यासाठी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते मंगळवेढ्यात आले. त्यामुळे सभेच्या ठिकाणी गर्दी होताना दिसत आहे. त्यामुळे गर्दीमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासनाने तालुक्‍यातील आरोग्य व्यवस्था देखील चाचण्या करण्यात व उपचाराच्या दृष्टीने कमी पडू लागली. शहरामध्ये रुग्णाला बेड उपलब्ध होईनासे झाले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत यामध्ये वाढीची शक्‍यता नाकारता येत नाही. भोसे गावकऱ्यांनी पाच दिवस गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दुकान उघडल्यास दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचा देखील निर्णय घेतला. काल तालुक्‍यामध्ये जवळपास 80 च्या आसपास रुग्ण सापडले. तालुक्‍यामध्ये 353 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. रेमडेसिव्हीर औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याची घोषणा केली असली तरी प्रशासनाकडे अधिकृत कोणतीही जबाबदारी आली नसल्याचे सांगण्यात आले. सध्या लोक बेफिकिरीने सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम मोडून विनामास्क फिरून गर्दी करत आहेत. या गर्दीकडे दुर्लक्ष करून कारवाईचा बडगा मात्र व्यापाऱ्यांवर होत आहे. शहरातील नियम मोडलेल्या 27 व्यापाऱ्यांकडून 39 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तर एक कापड दुकान सील करण्यात आले. बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे मात्र बांधकामाचे साहित्य विकणारी दुकाने बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे हे कसले नियम? असा सवाल देखील व्यक्त होऊ लागला. प्रचारातील गर्दीकडे दुर्लक्ष करून व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करून प्रशासन काय साध्य करणार आहे, असा सवाल शहरातील व्यापाऱ्यांच्या "व्यापारी महासंघ मंगळवेढा' या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर व्यक्त करत प्रशासनाच्या या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

