‘त्या’ नर्सच्या संपर्कातील 18 जणांना झाला कोरोना

सोलापूर : उष्णता खूप असल्याने कोरोना येणार नाही म्हणत बिनधास्तपणे वावरणाऱ्या सोलापूरकराना 12 एप्रिल रोजी पहिला धक्का बसला. कोरोनाबधित रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने कोरोना वाढणार नाही हा भ्रमही दूर झाला आणि पाच्छा पेठेतील त्या नर्सच्या संपर्कातून तब्बल 18 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे ट्रॅव्हल हिस्ट्रीतून समोर आले.

लॉकडाउननंतरही कोरोनाच्या विषाणूने सोलापुरात कसा पाय रोवला आणि कोणाच्या माध्यमातून, याचा तपास करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे व महापालिकेच्या आरोग्याधिकारी यांच्यावर सोपवली. हा विषाणू सोलापुरात आला नाही तर पुण्यातील व्यक्तीच्या संपर्कातून सोलापुरकर व्यक्तीने आणला आणि त्याचा विस्तार झाल्याची माहिती पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यानुसार तेलंगी पाच्छा पेठेतील त्या नर्सच्या संपर्कातून एकूण 18 व्यक्तींना कोरोना झाल्याचेही त्या ट्रॅव्हल हिस्ट्रीतनमूद केले आहे. 32 रुग्ण एकमेकांच्या संपर्कातून कोरोनाचे शिकार ठरले आहेत. उर्वरित सात रुग्ण या रुग्णांच्या संपर्कात नसतानाही त्यांना कोरोना व सारी झालाच कसा, याचा शोध सुरू झाला आहे. अशी आहे हिस्ट्री

सोलापुरात कोरोना आला कसा याचा शोध महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या मदतीने घेतला. संबधित कोरोनाग्रस्तांची ट्रॅव्हल हिस्ट्रीही शोधली. पाच कोरोनाबधित रुग्णांच्या संपर्कातून 32 जणांना कोरोना झाला असून उर्वरित सात रुग्णांना कोरोना व सारीच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव कसा झाला याचा शोध ट्रॅव्हल हिस्ट्रीच्या माध्यमातून सुरू आहे.

- अंकूश शिंदे, पोलिस आयुक्त असा झाला विषाणूचा संसर्ग

कोरोनाग्रस्त पहिल्या मृत व्यक्तीच्या संपर्कातील पाच जणांना या विषाणूची लागण झाली आहे. तर मृत व्यक्तीच्या परिसरात राहणाऱ्या त्या नर्सच्या संपर्कातील 18 जणांना कोरोना झाला असून मुंबईहून आलेल्या पोलिसाच्या संपर्कातून व त्या मृत महिलेसह अन्य एकाच्या संपर्कातून नऊ व्यक्तींना कोरोना झाला आहे. उर्वरित सात रुग्ण स्वतंत्र असून त्यांना कोरोना व सारीची लागण कशी व कोणाच्या माध्यमातून झाली याचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे.

