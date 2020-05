विवाह सोहळ्यांचा ट्रेंड बदलतोय... वाचा काय आहे नवीन ट्रेंड 

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : कोरोनामुळे अनेक सामाजिक बदल घडू लागले आहेत. नकारात्मकतेबरोबरच काही सकारात्मक बदल देखील घडत असल्याचे यानिमित्ताने पाहायला मिळू लागले आहे. एरवी विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने केला जाणारा डामडौल आणि पैशाची होणारी वारेमाप उधळपट्टी पूर्णपणे थांबली आहे.

अख्ख्या पंचक्रोशीच्या उपस्थितीत होणारे विवाह आता मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत पार पाडले जाऊ लागले आहेत. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील विवाह सोहळ्यांचा ट्रेंड आता बदलू लागला आहे. पैशाची आणि वेळेची बचत झाली आहे. परिणामी, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली जाणारी अनेक कुटुंबे आर्थिक शिस्तीच्या वळणावर आली आहेत.

कौठाळी (ता. पंढरपूर) येथील नागटिळक कुटुंबाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणताही डामडौल, हौसमौज न करता सोशल डिस्टन्सचे सर्व नियम पाळून घरच्या लोकांच्या उपस्थितीत भैरवनाथ आणि पूजा यांचा विवाह सोहळा साध्या पद्धतीने आज (ता. 5) पार पडला. येथील शेतकरी महादेव नागटिळक यांचा मुलगा भैरवनाथ यांचा विवाह शेळवे येथील करण ताठे यांची मुलगी पूजा हिच्याशी तीन महिन्यांपूर्वी ठरला होता. दरम्यान, कोरोना विषाणू साथीमुळे तो रखडला होता. नागटिळक आणि ताठे कुटुंब संभ्रमावस्थेत होते. अशावेळी येथील महिला पोलिस पाटील माधुरी नागटिळक यांनी दोन्ही कुटुंबांतील प्रमुखांशी चर्चा करून साध्या पद्धतीने विवाह करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज भैरवनाथ आणि पूजा यांचा साध्या पद्धतीने विवाह सोहळा पार पडला.

दोन्ही कुटुंबे सधन आहेत. तरीही कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर साध्या पद्धतीने विवाह सोहळा साजरा करून त्यांनी इतरांपुढे आदर्श घालून दिला आहे. साध्या पद्धतीने विवाह सोहळा साजरा केल्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांचा जवळपास पाच लाख रुपयांचा अनाठायी होणारा खर्च बचत झाला आहे.

कोरोनामुळे सध्या ग्रामीण भागात साध्या पद्धतीने विवाह सोहळे साजरे करण्यावर अधिक भर दिला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे ना मंडप, ना वाजंत्री, ना घोडा, ना डीजे, ना वरात, ना जेवणावळी, ना पाहुणे-राऊळ्यांची गर्दी अशा अनेक गोष्टींना फाटा देऊन विवाह सोहळे अगदी कौटुंबिक पद्धतीने साजरे केले जाऊ लागले आहेत. अशा विवाह सोहळ्यांमुळे पैशाची व वेळेची तर बचत होतेच, शिवाय मानापमानामुळे घडणाऱ्या घटनांनाही यानिमित्ताने पायबंद बसला आहे. ग्रामीण भागात अशा विवाह सोहळ्यांचा बदलता ट्रेंड काहीसा सुखावह ठरू लागला आहे.

