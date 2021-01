पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर तालुक्‍यातील 72 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या 3 हजार 300 उमेदवार अर्जांपैकी आज अखेरच्या दिवशी 1 हजार 476 उमेदवारांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता 71 ग्रामपंचायतींसाठी 1 हजार 657 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष ऍड. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जैनवाडी (ता. पंढरपूर) ग्रामपंचायत 40 वर्षानंतर प्रथमच बिनविरोध झाली आहे. तर तालुक्‍यातील सुमारे 80 सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे, अशी माहिती तहसीलदार विवेक साळुंखे यांनी दिली. सोमवारी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. दुपारी तीन वाजेपर्यंतच तब्बल 1 हजार 476 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे उर्वरित 71 ग्रामपंचायतींसाठी 1 हजार 657 उमेदवार आपले भविष्य आजमावत आहेत. तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल 3 हजार 333 जणांनी उमेदवार अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 33 उमेदवारी अर्ज नामंजूर झाले होते. मंजूर अर्जापैकी 1 हजार 657 जण निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत दुपारी तीन वाजेपर्यंत असतानाही संध्याकाळी आठ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेतले जात असल्याची चर्चा होती. उशिरापर्यंत अर्ज मागे घेण्यात आल्यामुळे अनेक ठिकाणी वादवादीचे प्रकारही झाले. सायंकाळी उशिरा उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. तालुक्‍यातील कासेगाव, भोसे, करकंब, भाळवणी, गादेगाव, गोपाळपूर, सुस्ते, उपरी येथील ग्रामपंचायतीसाठी स्थानिक पातळीवरील विविध गट एकमेकांच्या विरोधात आले आहेत. उपरी येथील ग्रामपंचायतीच्या 11 जागांपैकी 4 जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. यामध्ये काळे गटाच्या दोन तर स्थानिक साहेबराव नागणे गटाच्या दोन जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित सात जागांसाठी 14 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. येथे काळे-भालके विरोधात परिचारक अशी लढत होत आहे. समाधान आवताडे गटाचे स्वतंत्र पॅनेल

पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या गोपाळपूर, गादेगाव, तावशीसह इतर ग्रामपंचायतीमध्ये संत दामाजी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी स्वतंत्र पॅनेल निवडणुकीमध्ये उतरवले आहे. त्यामुळे यंदा प्रथमच पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातील ग्रामपंचायतींमध्ये काळे - भालके, परिचारक, आवताडे अशी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. आवताडे गट प्रथमच ग्रामपंचायतीमध्ये उतरल्याने निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

