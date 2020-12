पंढरपूर (सोलापूर) : आमदार भारत भालके यांनी अडचणीत असलेल्या प्रत्येकाला मदत केली. सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीला धावून जाणारा आमदार अशी त्यांची ओळख होती. त्यांचे अपुरे काम त्यांचे पुत्र भगीरथ भालके हे निश्‍चित पूर्ण करतील. त्यांच्या पाठीशी सर्वांनी उभे राहावे आणि त्यांना पंढरपूर - मंगळवेढा मतदार संघाचे आमदार म्हणून बिनविरोध विजयी करावे, अशा भावना अनेकांनी व्यक्त केल्या. येथील संत तनपुरे महाराज मठात सर्व राजकीय पक्षांच्या आणि विविध संघटनांच्या वतीने शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी अनेकांनी (कै.) भालके यांच्या विषयीच्या आठवणी सांगून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. याप्रसंगी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बळिराम साठे, नगराध्यक्षा साधना भोसले, पंढरपूर मर्चंट बॅंकेचे अध्यक्ष नागेश भोसले, डीव्हीपी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अभिजित पाटील, युवा नेते प्रणव परिचारक, दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे, विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण पवार, तालुका कॉंग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर, मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे, श्रीकांत शिंदे, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गणेश राजूबापू पाटील, अमरजित पाटील, सागर यादव, रामभाऊ गायकवाड, संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष किरण घाडगे, श्रमिक मुक्ती दलाचे मोहन अनपट, शिवसेनेचे नेते साईनाथ अभंगराव, नगरसेवक कृष्णा वाघमारे, प्रा. तुकाराम मस्के, सतीश देशमुख (करकंब), दीपक वाडदेकर, समाधान फाटे, अर्जुन चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष सुभाष भोसले, कोळी समाजाचे नेते अरुण कोळी, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष ऍड. राजेश भादुले, विवेक परदेशी, ओंकार जोशी, गणेश अंकुशराव, स्वागत कदम, दिलीप देवकुळे, आबा शिंदे, शिवाजी शेंडगे, डॉ. प्राजक्ता बेणारे, श्रेया भोसले आदींसह शहर व तालुक्‍यातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन विक्रम बिस्किटे यांनी केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

