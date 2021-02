अडीच हजार विद्यार्थी 11 वर्षांपासून एकाच वर्गात ! परीक्षेचा पॅटर्न बदलल्याने विद्यापीठाची पंचाईत

सोलापूर : शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्‍क आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध असून ते पिल्यानंतर विद्यार्थी डरकाळी फोडतोच, असे म्हटले जाते. मात्र, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील दोन हजार 756 विद्यार्थी तब्बल 13 वर्षांपासून एकाच वर्गात एकाच पदवीची परीक्षा देत आहेत. त्यात 2007, 2009-10 आणि 2013 या पॅटर्नचे विद्यार्थी असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रश्‍नपत्रिका काढणे, त्यांची परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासून त्यांचा स्वतंत्रपणे निकाल जाहीर करण्यासाठी प्रशासनाची दमछाक होऊ लागली आहे. बदलत्या काळानुसार आता परीक्षेचा पॅटर्नदेखील बदलला असून सध्या "सीबीसीएस' पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतल्या जातात. त्यापूर्वी "सीजीपीए' पॅटर्ननुसार परीक्षा होत होत्या. विद्यापीठाशी संलग्नित 108 महाविद्यालयातील सुमारे 70 हजारांहून अधिक विद्यार्थी दरवर्षी नव्या पॅटर्ननुसार परीक्षा देतात. त्यांच्यासाठी विद्यापीठाकडून प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिका तयार केल्या जातात. बदलत्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्‍नपत्रिका काढल्या जातात. मात्र, जुनाट अभ्यासक्रम आणि जुन्या पॅटर्नमधील काही बॅकलॉग विद्यार्थीही विद्यापीठातून परीक्षा देत आहेत. 2007 ते 2013 या काळातील दोन हजार 756 विद्यार्थी एकाच वर्गात एकाच पदवीची परीक्षा देत आहेत. आठ ते 13 वर्षांपासून संबंधित विद्यार्थी एकाच ठिकाणी असल्याने विद्यापीठ प्रशासनाला त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे जिकिरीचे जात आहे. दरम्यान, या विद्यार्थ्यांमध्ये बाहेरून परीक्षा देणारे सर्वाधिक आहेत. विद्यार्थी जुने अन्‌ मिळाल्या नव्या पॅटर्नच्या प्रश्‍नपत्रिका

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची निर्मिती 2005 रोजी झाली. त्यानंतर 2007 च्या पॅटर्ननुसार विद्यापीठ परीक्षा घेऊ लागले. विविध टप्प्यांवर अभ्यासक्रमात बदल झाला आणि परीक्षेचा पॅटर्नही बदलला. मात्र, 2007 ते 20013 या काळात पदवी घेणारे अडीच हजारांहून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. आताही ते परीक्षा देत असून त्यांच्यासाठी जुन्या प्रश्‍नपत्रिका विद्यापीठाला द्याव्या लागत आहेत. मात्र, बहुतेकवेळा त्यांना नव्या पॅटर्नच्या प्रश्‍नपत्रिका देण्यात आल्या आणि काहीवेळाने लक्षात आल्यानंतर पुन्हा काढून घेण्यात आल्याचेही प्रकार घडले आहेत. शिक्षण हा हक्‍क असल्याने विद्यापीठाला त्याबद्दल काहीच कार्यवाही करता आलेली नाही. जुन्या पॅटर्नमुळे करावी लागते कसरत

विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर 2007 पासून 2013 पासून एकाच वर्गात एकाच पदवीसाठी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन हजार 756 आहे. त्यांच्यासाठी जुन्या पॅटर्ननुसार स्वतंत्र प्रश्‍नपत्रिका काढावी लागते. त्यांचा निकालही स्वतंत्रपणे लावला जातो.

- श्रेणिक शहा,

परीक्षा नियंत्रक, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Two and a half thousand students of Solapur University have been sitting for the same class for eleven years