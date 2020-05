सोलापुरात आज दोघांचे अहवाल पॉझिटिव्ह, तर दोन जणांचा मृत्यू

सोलापूर : सोलापुरात आज दोन नवीन कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले तर दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. अद्यापही 211 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. आज केगाव येथील इन्स्टिट्यूशन क्‍वारंटाइनमधून 72 जणांना घरी सोडण्यात आले.

कोरोनाचे आज एकूण 133 जणांचे अहवाल मिळाले आहेत. त्यापैकी 131 अहवाल हे निगेटिव्ह आले असून केवळ दोन अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. पॉझिटिव्ह आलेल्या दोन्ही महिला आहेत. रुग्णालयातून बरे होऊन आज 31 जण घरी गेले आहेत. त्यामध्ये 18 पुरुष, 13 स्त्रियांचा समावेश आहे.

आज नव्याने सापडलेल्या दोन रुग्णांपैकी एक रुग्ण होटगी रोडवरील आसरा सोसायटी येथील तर दुसरा रुग्ण शिक्षक सोसायटी येथील आहे. आतापर्यंत पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची संख्या 277 इतकी असून त्यामध्ये 158 पुरुष तर 119 महिलांचा समावेश आहे. आजपर्यंत 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये नऊ पुरुष आणि 10 स्त्रियांचा समावेश आहे. रुग्णालयात दाखल झालेल्या बाधितांची संख्या 186 असून त्यामध्ये 102 पुरुष आणि 84 स्त्रिया आहेत. रुग्णालयातून बरे होऊन घरी गेलेल्या बाधितांची संख्या 72 इतके आहे.

आज मृत्यू झालेल्या दोघांमध्ये एक व्यक्ती रविवार पेठ परिसरातील असून ती 52 वर्षांची महिला आहे. तिला 6 मे रोजी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. सात मे रोजी तिचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर उपचारादरम्यान 11 मे रोजी रात्री आठ वाजता त्या महिलेचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेली दुसरी व्यक्ती ही शिवाजीनगर मोदी परिसरातील असून ती 71 वर्षांची पुरुष आहे. चार मे रोजी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये त्या व्यक्तीला गंभीर अवस्थेमध्ये दाखल करण्यात आले होते. सहा मे रोजी त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर उपचारादरम्यान आज दुपारी पावणेदोन वाजता त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

