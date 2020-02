मुलांना भेटायला निघाले अन्‌ मध्येच काळाचा घाला

मोहोळ (सोलापूर) : सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सावळेश्वर टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी उभारलेल्या माल ट्रकला पाठीमागुन भरधाव वेगाने आलेल्या टेम्पोने जोरदार धडक दिली. या अपघातात टेम्पोमधील एक महिला व युवक असे दोघे जण जागीच ठार झाले. तर अन्य एकजण जखमी झाला. हा अपघात शनिवारी (ता. 29 फेब्रुवारी) रात्री दीडवाजण्याच्या सुमारास सावळेश्वर टोळ नाक्यावर घडला.

टेम्पो हा हैदाबाद येथुन चाकलेट, बिस्कीट घेऊन पुण्याकडे भरधाव वेगाने निघाला होता. तो सावळेश्वर टोलनाक्यावर आला असता, फास्टॅगच्या लाईनला थांबलेल्या मालट्रकला

जोराची धडक दिली. त्यातील प्रयागबाई विठोबा सुरवसे (वय 75) व क्लिनर संभाजी लक्ष्मण सुरवसे (वय 21, दोघे रा. बामणी, ता. निलगा, जि. लातु) गाडीमध्ये आडकुन गंभीर जखमी होवुन जागीच ठार झाले. तर चालक सचिन सिताराम जाधव हा जखमी झाला आहे. प्रयागबाई विठोबा सुरवसे या मुलांना भेटण्यासाठी पुण्याला निघाल्या होत्या. याबाबत लक्ष्मण विठोबा सुरवसे (वय. 55, रा. बामणी, ता. निलगा, जि. लातुर) यांनी फिर्यादी दिली असुन, टेम्पोचालक सचिन सिताराम जाधव (रा. बामणी, ता. निलंगा) याच्या विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहाय्यक फौजदार नागराज निंबाळे करित आहेत.

