वाकी-शिवणे येथे दोघांविरोधात अवैध सावकारकीचा गुन्हा दाखल

सांगोला (सोलापूर) : मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरकामासाठी घेतलेले मुद्दल व व्याजाची रक्कम 15 लाख 40 हजार सावकारास देऊनही तारण ठेवलेली जमीन माघारी दिली नाही. यामुळे शंकर शिवाजी जानकर (रा. शिवणे, ता. सांगोला) यांनी अंकुश काशिनाथ जानकर व आनंदा बिराप्पा जानकर (दोघे रा. शिवणे, ता. सांगोला) यांच्या विरोधात अवैध सावकारी गुन्हा दाखल केला आहे. मोहोळमध्ये महिलांनी चाकूचा धाक दाखवून लुटले; तिघींना अटक फिर्यादी शंकर शिवाजी जानकर यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरखर्चासाठी व इतर शेतीच्या खर्चासाठी एकूण 8 लाख 36 हजार 700 रुपये दरमहा दोन टक्के व्याजाने वेळोवेळी घेतले होते. (ता. 30) जानेवारी 2015 रोजीपासून ते (ता. 29) मार्च 2021 दरम्यान वाकी-शिवणे (ता. सांगोला) येथे फिर्यादीने ही रक्कम अंकुश काशिनाथ जानकर व आनंदा बिराप्पा जानकर यांच्याकडून घेतली होती. सावकारी कर्जाची परतफेड म्हणून फिर्यादीकडून गैरमार्गाने व अवैध सावकारकीने असे दोन टक्के व्याजदराने 7 लाख 3 हजार 300 रूपये इतके व्याज घेतले. व्याजासह एकूण 15 लाख 40 हजार रूपये एवढी रक्कम अंकुश जानकर व आनंदा जानकर यांनी फिर्यादीकडून (ता.11) सप्टेंबर 2020 गावातील बबन विठ्ठल जानकर, रघुनाथ यशवंत सोसे, बंडु सदाशिव पाटील व सुभाश तुकाराम पाटील यांचे समक्ष घेवून सुध्दा फिर्यादीच्या वडीलांच्या नावे असलेली जमीन गट नंबर 393/2/अ मधील क्षेत्र 0 हे-60 आर एवढे क्षेत्र ही मिळकत बिनकब्जाची, पोकळस्वरूपाची तारण ठेवली होती. पुन्हा लॉकडाउनच्या चर्चेने शेतकऱ्यांची उडाली भंबेरी ती परत फिरवून देण्यासाठी सांगितले असता अंकुश जानकर व आनंदा जानकर यांनी वेळोवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देवून अजून, चक्रवाढ व्याजाने 8 लाख रूपयांची बेकायदेशीर सावकारकीने मागणी करून सदरची रक्कम नाही दिली तर आम्ही जमीन फिरवून देणार नाही, तुला काय करायचे ते कर अशी बेकायदेशीर सावकारकीने फिर्यादीकडे पैशाची मागणी व दमदाटी करून आमची जमीन परत न देता फसवणूक केली आहे. म्हणून शंकर शिवाजी जानकर यांनी अंकुश काशिनाथ जानकर व आनंदा बिराप्पा जानकर (दोघे रा. शिवणे, ता. सांगोला) यांचेविरूध्द 29 मार्च रोजी अवैध सावकारकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

