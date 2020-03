मंगळवेढ्यातील दोन साखर कारखाने बनवणार सॅनिटायझर

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोनाच्या धसक्याने सावध झालेल्या नागरिकांना प्रतिबंधक उपाय म्हणून आवश्यक असलेल्या सॅनिटायझरची मंगळवेढ्यासह बाजारपेठेत तुटवडा जाणवत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी मंगळवेढा तालुक्यातील दोन साखर कारखान्यांना सॅनिटायझर निर्मिती करण्याचा परवाना दिला आहे. यामुळे अडचणीतल्या कारखान्याला उत्पन्नाचा नवीन पर्याय मिळाला.

दुष्काळी परिस्थिती आणि ढासळलेले साखरेचे दर यामुळे पूर्ण देशातील साखर उद्योग अडचणीत आला असल्याने साखर उद्योगासमोर कामगारांचा पगार, उसाला सर्वाधिक दर देण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत होता. अशा परिस्थितीत यंदा गळीत हंगाम हा गत वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे दोन ते अडीच महिने चालला. त्यामुळे कारखानदारांसमोर अडीच महिन्याच्या कमी गाळपासून कामगारांचा पगार, प्रशासन खर्च आणि उसाला दर देताना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. याचा परिणाम साखर उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक घटकावर झाला. साखर उद्योग कायमस्वरूपी टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित असताना गेल्या महिन्याभरापासून कोरोना रोगाच्या साथीचा जगात धुमाकूळ सुरू असताना देशातही प्रवेश केला. त्यामुळे भारतीय बजारपेठेत आर्थिकमंदी आली असताना सर्वसामान्यासह गोरगरीबाची मात्र या कोरोना ने झोप उडविली. अशा परिस्थितीत सध्या रोगाच्या प्रतिबंधक उपाय म्हणून सद्यस्थितीला सॅनिटायझरचे महत्त्व वाढीस लागले आहे. सध्या मंगळवेढ्यासह सर्वच बाजारपेठेत याचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे नागरिकांकडून आणि त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून साबणाचा वापर केला जात असला तरी मागणी मात्र सॅनेटायझरलाच आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी तालुक्यातील कचरेवाडी येथील युटोपियन शुगर व नंदुर येथील फॅबटेक शुगर या खाजगी साखर कारखान्याला सॅनिटायझर निर्मिती करण्याचा परवाना दिला. यातील कामगाराला अत्यावश्यक सेवेत गृहीत धरले असल्याने सॅनिटायझरचा तुटवडा आता संपुष्टात येणार आहे. या दोन कारखानाला उत्पन्नाचा पर्यायी मार्ग निर्माण झाला. यासाठी श्रम व कष्ट मोठे असले तरी यामधून मिळणारे उत्पन्नही कमी आहे. अडचणीच्या काळात या कारखान्याचे योगदान जनतेसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. यासाठी या कारखान्याला आणखीन प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. सॅनिटायझर निर्मितीतून कारखान्याला फार मोठे उत्पन्न मिळणार नसले तरी संकटातील संधी समजून युटोपियन शुगरचे अध्यक्ष उमेश परिचारक यांनी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून अडचणीच्या काळात जनतेला मदत व्हावी या उद्देशाने गोव्यातील कंपनीशी करार सॅनेटायझर निर्मितीची संकल्पना तयार केली. 45 हजार लि. इथेनाल यासाठी वापरले जाणार आहे. 150 व 200 मि.बाॅटल मधून सॅनेटाइझरची तयार करून 200 मि.ली बाॅटर 100 रूदराने बाजारात येणार आहे. प्रति दिन 10 हजार लि. सॅनेटायझर तयार होणार

सध्या बाजारपेठेतील ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार फॅबटेक शुगरची डिस्टिलरी 65 हजार लिटर प्रति दिन क्षमता असल्याने यामध्ये प्रति दिन 10 हजार लि. सॅनेटायझर तयार होणार आसुन त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे तुटवडा संपण्यास हातभार लागेलच, तसेच कारखान्याला यातून पर्यायी उत्पन्न मिळेल -

- संजय आवताडे, उद्योजक

