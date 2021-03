ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठाचा निर्णय ! विद्यार्थ्यांना 50 गुणांच्या पेपरसाठी मिळणार एक तास

सोलापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती परीक्षा नियंत्रक श्रेणीक शाह यांनी दिली. या परीक्षेत 50 गुणांचे वस्तूनिष्ठ प्रश्‍न असणार आहेत, त्यासाठी एक तासाचा वेळ दिला जाणार आहे. ठळक बाबी... पारंपारिक अभ्यासक्रमाचे सत्र एक व दोनची परीक्षा होणार ऑनलाइन

26 एप्रिल ते 4 मे या काळात होणार पारंपारिक अभ्यासक्रमाची परीक्षा

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा 5 ते 20 मेपासून होणार

पेपर सोडविण्यासाठी दिले जाणार दोन तास; त्यातील कोणत्याही एका तासात विद्यार्थ्यांनी सोडवावा पेपर

सत्र परीक्षेची प्रश्‍नपत्रिका 50 गुणांची तर वेळ असणार एक तासांचा; तांत्रिक अडचणीसाठी स्वतंत्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर परीक्षा नियंत्रकांनी निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी, विद्यापीठाने ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पध्दतीने परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये भिती आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची सत्र परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीनेच होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या (बीए, बी-कॉम, बीएससी) सत्र एक व दोनच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. 26 एप्रिलपासून पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सुरू होतील. तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या (फार्मसी व इंजिनिअरिंग) सत्र एक ते चारच्या परीक्षा 5 मेपासून सुरु होतील, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हे वेळापत्रक संभाव्य असल्याचेही विद्यापीठाकडून कळविण्यात आले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांची प्रश्नपत्रिका ही 50 गुणांची असेल. त्यानुसार विद्यापीठ परीक्षा विभागाकडून रचना करण्यात येत आहे. अत्यंत साध्या व सोप्या पद्धतीने विद्यापीठ प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाईल, असेही शहा म्हणाले. कक्ष

