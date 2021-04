निर्बंधांमुळे विद्यापीठाची लांबली परीक्षा ! 'या' तारखेपासून सुरु होईल परीक्षा; विद्यापीठाने बदलले परीक्षा नियंत्रक

सोलापूर : वाढत्या कोरोनाला रोखण्यासाठी जिल्हाभर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 26 एप्रिलऐवजी आता ही परीक्षा 3 मेपासून परीक्षा घेण्याचे नियोजन विद्यापीठाने केले आहे. परीक्षा 26 एप्रिलऐवजी 3 मेपासून घेण्याचे नियोजन

कोरोना वाढत असल्याने शहर-जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठ आणि विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमधील प्रथम वर्षातील पारंपारिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 26 एप्रिलऐवजी 3 मेपासून घेण्याचे नियोजन आहे.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, प्र-कुलगुरु, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने पारंपारिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, कोरोनाचा जोर पुन्हा वाढल्याने विद्यापीठाने परीक्षेचे नियोजन बदलून या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे ठरवले. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात परीक्षा सुरु करून मेअखेर निकाल लावण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन केले. मात्र, आता 30 एप्रिलपर्यंत संपूण राज्यभर कडक निर्बंध लागू केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास अडचणी येतील म्हणून विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रकच पुढे ढकलले. आता परीक्षा पुढे गेल्याने निकालासाठीही विलंब लागणार असून पुढील सत्र परीक्षाही लांबणीवर पडणार आहे. परीक्षेचे नियोजन 1) प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची 3 ते 25 मे (सुट्ट्या वगळून) होणार ऑनलाइन परीक्षा

2) कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांचा दररोज होईल एक पेपर

3) विद्यापीठ आणि विद्यापीठसंलग्नित 101 महाविद्यालयांमधील 42 हजार विद्यार्थी देणार परीक्षा

4) अभियांत्रिकी व फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांची प्रथम व द्वितीय सत्र परीक्षा एकाचवेळी होईल विद्यापीठाने परीक्षा नियंत्रक बदलला

सोलापूर विद्यापीठातील वित्त व लेखाविभागाचे प्रमुख श्रेणिक शहा यांनी मागील 16 महिन्यांपासून परीक्षा नियंत्रक म्हणून पदभार सांभाळला. ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा आणि विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेण्यात त्यांचा हातखंडा राहिला. आतापर्यंतच्या परीक्षा नियंत्रकांच्या काळात शहा यांच्या कार्यकाळात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीही कमीच पहायला मिळाल्या. विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी विद्यापीठ अधिनियमानुसार एकाच व्यक्‍तीला 12 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अतिरिक्‍त पदभार देता येत नसल्याचे कारण देऊन त्यांच्याजागी डॉ. विकास कदम यांच्याकडे पदभार सोपविला आहे.

