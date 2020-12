शरद पवारांचा शब्द ठरला महत्त्वाचा ! भारत भालके यांच्या सुपुत्राची "विठ्ठल'च्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड

पंढरपूर (सोलापूर) : गुरसाळे (ता. पंढरपूर) येथील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी भगीरथ भालके यांची आज (सोमवारी) बिनविरोध निवड करण्यात आली. आमदार भालके यांच्या निधनामुळे कारखान्याचे अध्यक्षपद रिक्त होते. रिक्त अध्यक्षपदासाठी आज सहाय्यक निबंधक एम. एस. तांदळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक बोलावली होती. बैठकीमध्ये अध्यक्षपदासाठी भगीरथ भालके यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवड बिनविरोध झाल्याचे निवडणूक निर्यण अधिकारी एस. एस. तांदळे यांनी जाहीर केले. कारखान्याच्या एकूण 21 पैकी तीन संचालकांचे निधन झाले आहे. आज बैठकीला उपस्थित असलेल्या 18 संचालकांनी भगीरथ भालके यांच्या नावाला पसंती दिली. दरम्यान, कारखान्याचे संचालक व कै. औदुंबरअण्णा पाटील यांचे नातू युवराज पाटील यांनी अध्यक्षपदासाठी आपण इच्छुक असल्याचे सांगितले होते. परंतु, संचालकांमध्ये झालेल्या बैठकीत भगीरथ भालके यांच्या नावावर एकमत झाले. भगीरथ भालके हे गेल्या दहा वर्षांपासून संचालक मंडळात काम करत आहेत. त्यापूर्वी आमदार भारत भालके हे 2002 पासून कारखान्याचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याकडे सलग 18 वर्षे कारखान्याचे अध्यक्षपद होते. अलीकडे आमदार भारत भालके यांचे निधन झाले. त्यानंतर विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार, याविषयी विठ्ठल परिवाराचे लक्ष लागले होते. पाच सहा दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार हे भालके यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी सरकोली येथे आले होते. त्या वेळी पवारांनी भगीरथ भालके यांना संधी देण्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत सर्वच संचालकांनी भगीरथ भालके यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांची बिनविरोध निवड केली. निवडीनंतर विठ्ठल परिवाराचे नेते कल्याणराव काळे यांनी भगीरथ भालके यांचा सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या. या वेळी भालेक समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

