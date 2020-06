सोलापुरातील विडी कारखान्याचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात (VIDEO)

सोलापूर : सोलापुरातील विडी कारखाने सुरू न केल्यास 10 हजार विडी कामगार महिलांना गनिमी काव्याने महापालिकेत घुसविण्याचा इशारा माजी आमदार, कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी बुधवारी दुपारी दिला. याबाबत रात्री आठ वाजेपर्यंत निर्णय घेण्याचे पत्र उपायुक्त अजयसिंह पवार यांनी त्यांना दिले. मात्र रात्री उशिरा या संदर्भातील पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्याबाबतचा निर्णय झाला नाही. गुरुवारी (ता. 11) पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे सोलापुरात आहेत. त्या वेळी निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकेच्या बाहेर सुरक्षित अंतराचा फज्जा उडवित रस्त्यावर बसलेल्या महिला विडी कामगार महिला

विडी कारखाने ब्रॅंचेसमधून पूर्ववत सुरू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी महापालिकेला घेराव घालण्याचा निर्धार लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या वतीने करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने गेल्या आठ दिवसांपासून त्याची तयारी करण्यात आली. परंतु पोलिस प्रशासनाने विडी कामगारांना महानगरपालिकेत येण्यास मज्जाव केला. तरीही शेकडोंच्या संख्येने महिला विडी कामगारांनी रखरखत्या उन्हात महापालिकेला वेढा घातला. आडम म्हणाले, सर्व विडी कामगारांनी एकजुटीने आपल्या न्याय हक्काची लढाई मजबूत करण्याची गरज आहे. या प्रशासनाच्या लेखी आश्‍वासनाने आपण भुलून न जाता अधिक तीव्र लढाईची तयारी करावी लागेल. आज रात्री जर कामगारांच्या बाजूने निर्णय नाही लागला तर महापालिका ताब्यात घेऊन अधिकाऱ्यांचे काम बंद पाडू. निर्णय होईपर्यंत मागे हटणार नाही.

महापालिकेचे उपायुक्त अजयसिंह पवार माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्याशी चर्चा करताना (छायाचित्रे ः विजयकुमार सोनवणे)

या वेळी कॉ. नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, फातिमा बेग, नलिनीताई कलबुर्गी, युसूफ शेख (मेजर), शकुंतला पाणीभाते, शेवंता देशमुख, कुर्मय्या म्हेत्रे, व्यंकटेश कोंगारी, सिद्धप्पा कलशेट्टी, सलीम मुल्ला, म. हनीफ सातखेड, रंगप्पा मरेड्डी, माशाप्पा विटे, अशोक बल्ला, श्रीनिवास गड्डम, अनिल वासम, दाऊद शेख, नरेश दुगाने, विल्यम ससाणे, दीपक निकंबे, सनी शेट्टी, बापू साबळे, बाबू कोकणे, लिंगव्वा सोलापुरे, किशोर मेहता, शाहबुद्दीन शेख, महादेव घोडके, विक्रम कलबुर्गी, आरिफ मणियार आदींसह शेकडो महिला व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज सकाळी पत्र मिळण्याची शक्‍यता

विडी कारखाने सुरू करायचे की नाही याबाबत उद्या (गुरुवारी) पत्र मिळण्याची शक्‍यता आहे. बुधवारी या संदर्भातले पत्र महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले. त्यावर रात्री 10 वाजेपर्यंत स्वाक्षरी झाली नव्हती. त्यामुळे कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त श्री. पवार यांच्याशी संपर्क साधल्यावर गुरुवारी सकाळी पत्र देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती देण्यात आली. विडी कारखान्याचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात (VIDEO)

https://youtu.be/o4PQoUbSElU

