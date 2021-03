"इन्स्पायर फाउंडेशन'चे पर्यावरणप्रेम ! तोडण्यात येणाऱ्या झाडाचे झाले यशस्वी पुनर्रोपण

माढा (सोलापूर) : माढ्यातील रस्त्याच्या कामांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या झाडाचे इन्स्पायर फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे यशस्वीपणे पुनर्रोपण करण्यात आले आहे. माढा शहरामध्ये सध्या यावली - सालसे या महामार्गाचे काम सुरू आहे. या महामार्गाच्या कामांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या गटारीच्या कामासाठी शहरातील मार्केट यार्डासमोर इन्स्पायर फाउंडेशन व परिसरातील व्यापाऱ्यांनी लावलेल्या झाडांचा अडथळा येत असल्याने हे झाड काढून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र इन्स्पायर फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांना या गोष्टीची कुणकुण लागल्यानंतर त्यांनी मार्केट यार्डासमोरील संबंधित गटारीचे काम करणाऱ्या अभियंत्याकडे झाड न काढता त्याचं पुनर्रोपण करण्याची आग्रही मागणी केली. मात्र संबंधित अभियंत्याने याबाबत आपणास वरिष्ठांना विचारणा करावी लागेल, असे सांगितले. यानंतरही इन्स्पायर फाउंडेशनचे स्वयंसेवक गटारीच्या कामांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबत आग्रही भूमिका घेत होते. यानंतर इन्स्पायर फाउंडेशनचे कार्यकर्ते, संबंधित अभियंता, काही लोकप्रतिनिधींनी पुनर्रोपण करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या. बऱ्याच वेळेच्या चर्चेनंतर व दावे-प्रतिदावे झाल्यानंतर संबंधित झाडाचे माढा बसस्थानकात पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय झाला. इन्स्पायर फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी दाखवलेल्या समयसूचकतेमुळे गटारीच्या कामांमध्ये अडथळा ठरणारे झाड न तोडता त्या झाडाचे पुनर्रोपण करणे शक्‍य झाले. मागील तीन-चार वर्षांपासून इन्स्पायर फाउंडेशन माढा शहर व सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये वृक्षारोपण व पर्यावरण प्रबोधनाची मोठी चळवळ राबवत आहे. इन्स्पायर फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी या प्रबोधनाच्या चळवळीला प्रत्यक्ष कृतीचे स्वरूप दिल्याने एक झाड वाचले असून, या गटारीच्या कामांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या इतर सर्व झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबत संबंधितांना इन्स्पायर फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी सांगितलेले आहे. फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांच्या या उपक्रमाचं माढा शहरामध्ये सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोणत्याही कामासाठी आपल्याकडे झाडे फार सहजासहजी तोडली जातात. एक झाड येण्यासाठी आपल्याला कित्येक वर्षांची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे शक्‍य होईल तेवढ्या झाडांचे पुनर्रोपण करणे गरजेचे आहे. यासाठी आम्ही आग्रही राहिलो.

- विजय ठोंबरे,

स्वयंसेवक, इन्स्पायर फाउंडेशन, माढा झाडांबद्दलच्या संवेदनशीलता आपल्यामध्ये कमी होताना दिसत आहे आणि यामुळेच पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. नवीन झाडे लावण्याबरोबरच रस्त्याच्या कामांसाठी अशा पद्धतीने झाडं तोडण्याऐवजी त्यांच्या पुनर्रोपणाबाबत प्रत्येकवेळी विचार करणं गरजेचं आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबू शकतो, या भूमिकेतूनच या झाडाचं पुनर्रोपण केले आहे.

- अजय शहा,

स्वयंसेवक, इनस्पायर फाउंडेशन, माढा

